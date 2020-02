Casi 10 semanas han pasado desde que se escuchó el último pitazo en un partido de UEFA Champions League. El 11 de diciembre se jugaban los últimos cupos para el sorteo de octavos de final, el cual dictaría grandes encuentros para los amantes del futbol del viejo continente.

Ocho partidos divididos en dos semanas inician este martes; los dos finalistas de la pasada edición, un debutante y un obsesionado por llegar a instancias finales de la competición abren el telón de lo que muchos llaman «la verdadera Champions».

Martes 18 de febrero

Atlético de Madrid vs Liverpool: No ha sido la temporada para los colchoneros, han quedado fuera de las demás competiciones y donde están con vida, les toca bailar con la más fea, el vigente campeón: Liverpool. Este martes abren la eliminatoria en el estadio donde los de Klopp alcanzaron la gloria el pasado 1 de junio, no obstante a domicilio ante clubes de España no han ganado desde 2009. Aunque los únicos dos enfrentamientos en Champions entre ambos han terminado en empates (fase de grupos 2008/09), los ingleses nunca han quedado fuera cuando se enfrentan a rivales españoles en eliminatorias a doble partido, han dejado fuera dos veces al FC Barcelona y una al Real Madrid.

Borussia Dortmund vs PSG: Otro desafío que sacará chispas desde el Signal Iduna, un fortín para los alemanes que parecen haber perdido peso, puesto que ha visto caer a su equipo en cuatro de los últimos seis partidos de eliminación directa que ha acogido. Entre los 16 clasificados, los anfitriones de mañana son quienes menos han marcado en fase de grupos. Además se encomendarán a Haaland, su flamante fichaje del mercado invernal. Por su lado, el PSG vuelve a su «etapa maldita», fase en la cual ha caído de manera consecutiva las últimas tres temporadas a pesar de los millones en su plantilla.

Miércoles 19 de febrero

Atalanta vs Valencia: De debutantes a estar entre los 16 mejores del continente, esa es la historia de los italianos, quienes por primera vez se miden a un rival ibérico en partido oficial. El equipo de Pérgamo tiene el récord más bajo junto al Lyon entre los equipos clasificados, puesto que cayeron en los tres primeros encuentros de fase de grupos, sin embargo confían en sus capacidades ya mostradas en la segunda vuelta y en los malos números de sus rivales a la hora de visitar Italia; y es que los valencianos han ganado sólo uno de sus ocho partidos (2 empates y 5 derrotas) de Champions League cuando juegan a domicilio en este país.

Tottenham vs RB Leipzig: Los ingleses están en octavos de final por tercer año consecutivo, la temporada anterior, donde alcanzaron la final, eliminaron a otro equipo alemán en la misma instancia. Sin embargo en la actual edición son quienes han encajado la mayor cantidad de goles (14) y la mitad de ellos la recibió en casa ante un equipo alemán. Por su lado para los alemanes, este será el primer desafío oficial ante un rival inglés. Sin olvidar que también debutarán en fase eliminatoria de Champions League y tal parece han escogido el momento idóneo para tal aventura, clasificaron como líderes de su grupo y están a sólo un punto del líder (Bayern) en la Bundesliga.