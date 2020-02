Eurodiputado urge al Parlamento Europeo imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega

El eurodiputado español José Ramón Bauzá envió una carta este lunes a los Estados miembros del Parlamento Europeo (EU) y al presidente parlamentario, presionando para la pronta implementación de sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En su misiva, Bauzá recordó las tres resoluciones que ha emitido la Eurocámara condenando la represión en el país. «A pesar del apoyo abrumador del Parlamento para imponer sanciones a los miembros clave del gobierno de Ortega, y que Estados Unidos ya ha adoptado medidas restrictivas similares, los Estados miembros continúan debatiendo a quién incluir en esta lista», señaló el español.

Para el eurodiputado no debería haber razones detrás del retraso en la adopción e implementación de las sanciones a funcionarios y entidades que han sido parte de la represión, iniciada en abril de 2018 en contra de las protestas y que ha dejado más de 300 muertos, miles de exiliados y cientos de presos políticos.

«Ortega y Murillo han demostrado en el pasado que no están dispuestos a negociar a menos que estén sujetos a presión internacional, y la determinación del Parlamento Europeo y del Consejo de forzar una solución es clara», sentenció Bauzá.

🇳🇮🇪🇺 La represión no cesa en Nicaragua y día a día me preguntáis por qué no llegan las sanciones de la UE. Tenéis razón. Por eso he decidido dirigirme a los que deben dar el siguiente paso, exigiendo que no demoren más la respuesta europea: los Estados Miembro 👇🏻#SOSNicaragua pic.twitter.com/yK4DXVt0jF

— José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) February 17, 2020