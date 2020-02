ONG: 34 mujeres asesinadas por violencia de género en Venezuela en lo que va del año

En Venezuela, existe preocupación ante lo que especialistas consideran como “una escalada de violencia contra la mujer”, como muestra el incremento de la tasa de víctimas mortales en lo que va del año, con respecto al 2019.

Según el conteo de casos registrados por la ONG Monitor de Femicidios, solo en enero y lo que va de febrero, se cometieron al menos 34 asesinatos de mujeres. Al respecto, la activista por los derechos de las mujeres, Marianela Anzola, denunció que el tema es tan grave que no se le puede poner color político.

“El tema de la violencia a la cual está siendo sometida la mujer en la sociedad venezolana se está convirtiendo en una pandemia, una pandemia en donde nosotras las mujeres tenemos que unirnos y hablar un mismo lenguaje, sobre el tema de la violencia”, indicó Anzola

La legisladora Nora Bracho, destacó que la violencia contra la mujer, mayormente causada por sus parejas, familiares o conocidos, debe ser atendida como una política pública, de la que carece el país.

“Aunque en nuestra legislación la palabra feminicidio no se encuentra incluida, son feminicidios porque estás mujeres no han sido sus casos resueltos, sus homicidios, sus asesinatos no han sido resueltos”, afirmó la diputada.

El presidente en disputa, Nicolás Maduro, manifestó su repudio ante cualquier acto de violencia en contra de la mujer, al tiempo que señaló la importancia que, a su juicio, ellas tienen en la sociedad.

“La mujer es la que da la vida la mujer es un ser maravilloso, único, es lo más bello que hay, la madre de uno, la hija de uno, la nieta de uno, la esposa de uno…”, dijo Maduro.

Según el más reciente informe de la ONG Monitor de Femicidios, en el 58,6 % de los casos de violencia de género, en Venezuela, los victimarios son su presente pareja.