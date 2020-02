Líderes indígenas dicen que versión policial sobre ataque pone en peligro la vida de los comunitarios

Líderes indígenas se declararon indignados con la versión de la Policía Orteguista que señala que los comunitarios mienten sobre el último ataque de colonos en el que resultó herida una niña de la comunidad Santa Clara, en Waspam, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y aseguran que esa acción «cubre» las agresiones de los invasores y ponen en peligro la vida de los comunitarios.

«Los líderes de las comunidades del territorio Wangki Twi Tasba Raya estamos indignados con esa comunicado que presenta la Policía, nosotros no tenemos porqué mentir en una situación que año tras año, nos vienen asesinando. Ellos como autoridad, en vez de protegernos mandan a mentir y estamos indignados», dijo Susana Marley, líder comunitaria de Waspam, conocida como «mamá grande».

Los comunitarios se sienten inseguros al punto que no pueden ir a trabajar o recoger sus alimentos, lo que conlleva a que padezcan de hambre, aseguró Marley.

«Los paramilitares (colonos armados) han hecho desastre en todos los territorios usurpados», dijo Marley, agregando que a lo largo de estos años, los colonos han realizado matanzas que quedan impunes, por lo que los habitantes de las comunidades, mantienen permanente vigilancia para prevenir una emboscada.

«Aunque seamos negritos, somos nicaragüenses, nos sentimos muy tristes en el corazón porque no solo nos asustan con ataques así, si no que nos matan, nos persiguen, en esa montaña no hay cárcel solo plomo nos recetan. Ellos (colonos) creerán que como (somos) negritos, somos animales salvajes que nos cazan y (rechazamos) el maltrato que nos están haciendo las autoridades, que dicen que es un invento», dijo la líder Marley.

La fuente señaló que debido a la situación, hay un fuerte desplazamiento de los habitantes hacia Honduras.

Zozobra en las comunidades

Pero el temor de una nuevo ataque en las comunidades indígenas, ha generado zozobra entre los habitantes quienes desde hace años vigilan día y noche sus lugares. «Los líderes están temerosos, los que están cuidando la comunidad, están cuidando la salida y entrada de la comunidad. Ellos cuidan de noche a la gente que no entren masivamente a rafaguear al pueblo, entonces están más temerosos con estas declaraciones que han hecho (la policía)», afirmó Marley.

Dionisio José Rusbell, juez local de la comunidad de Santa Clara, dijo que la semana pasada capturaron a un colono que merodeaba en la comunidad, pero al momento de denunciar ante la policía, los agentes contestaron que no tenía gasolina para movilizarse en el momento.

«Aquí no hay (indígenas) asesinos, lo entregamos (el colono) a las autoridades, solo vinieron y se lo llevaron», expresó Rusbell, quien señaló que la PO, tardó tres días en llegar al lugar.

El líder de Santa Clara manifestó que la policía no actúa ante las denuncias de los habitantes, lo que manda un mensaje de impunidad a los colonos que buscan invadir las tierras de los indígenas.