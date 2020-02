Venezuela neutraliza a Brasil y arrebata el triunfo en la última bateada

El buen picheo de Venezuela le está marcando diferencia en el terreno de juego. En 14 entradas solo permite cuatro imparables, los últimos tres este sábado de Brasil, que se quedó tendido 3-2 en el terreno de juego por un error en fildeo del campo campo y una interpida corrida de Yorbin Ceuta.

Venezuela está jugando un beisbol inteligente, aprovecha cada acción para hacer daño a la ofensiva respaldando a su picheo, lo mejor hasta el momento en las dos jornadas del Premundial Sub-23, que se celebra en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

El receptor Kevin Torres impulsó a Carlos Machado con un batazó al campo corto en el segundo episodio. Otra vez Torres provocó el empate 2-2 bateando para doble play en la quinta entrada. En la séptima entrada, Ceuta, quien había entrado de emergente, aprovechó un error en fildeo del campo corto, Enzo Matumoto, para anotar desde segunda la carrera del triunfo, tras batazo de Ezequiel Alfonzo. La victoria fue para Cristhian Mejía.

Por otra parte, en un choque bastante parejo, el Salvador logró su primer éxito 4-3 sobre Perú. Los cuscatlecos venían de perder 15-0 ante Brasil por no hit no run este viernes. En cambio los sudamericanos no metieron las manos (22-0) ante Nicaragua el mismo día.