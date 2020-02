Bernie Sanders enfrenta polémica a horas del debate en Carolina del Sur

Una nueva polémica envuelve al precandidato demócrata Bernie Sanders a las puertas del nuevo debate demócrata este martes, en Charleston, Carolina del Sur.

Siete precandidatos se vuelven a enfrentar en este décimo debate donde Sanders llega atacado por sus recientes comentarios sobre Fidel Castro y la revolución cubana.

Los comentarios sobre la Cuba de Fidel Castro han provocado el enojo de la comunidad cubana de Florida, miembros del congreso y varios de los opositores de Sanders.



Los opositores del precandidato demócrata han opinado que consideran a Sanders demasiado extremo en sus puntos de vista para representar al partido como su candidato presidencial.

Durante una entrevista con la cadena CBS, Bernie Sanders indicó, “nos oponemos mucho a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir de repente que todo es malo. Cuando Fidel Castro llegó al cargo, ¿sabes lo que hizo? Impuso un programa masivo de alfabetización. ¿Es eso algo malo?”

Entre sus críticos, está el exasesor de seguridad nacional John Bolton, quien en un tuit dijo “Si Bernie Sanders piensa que la Cuba comunista de Castro no estaba del todo mal, ¿qué tendrá que decir sobre Maduro?”.

If @berniesanders thinks Castro’s communist Cuba is not all bad, what does he have to say about Maduro? Praising the actions of a brutal dictator is abhorrent and unacceptable. Bernie is revealing the extent of his extremism.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 24, 2020