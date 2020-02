La cantante Ana Gabriel siente tristeza al ver la situación de México, Venezuela, Nicaragua, Honduras y Chile

La cantante mexicana, Ana Gabriel, fue la encargada de abrir la tercera jornada del Festival de Viña del Mar.

La intérprete de temas como Quién como tú y Cuánto daría, a provechó después de su cuarta canción, para mandar un mensaje a los chilenos tras lo ocurrido el pasado 18 de octubre, así como para decir que su alma tiene una tristeza muy grande al ver la situación de su país (México), la de Venezuela, Nicaragua, Honduras y ahora Chile.

Lea también: Mon Laferte: la ovacionada y reivindicativa actuación de la cantante chilena en el Festival Viña del Mar

Con bandera en mano dijo que “no me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos». «Viendo la situación de mi país, viendo la situación que continúa en esos países tan hermosos como Venezuela, Nicaragua, Honduras, se me llenó el alma de una tristeza tan grande de ver a mi Chile de esta manera. Espero que las cosas vuelvan como lo tenía yo siempre en mi alma», dijo.

«Me llena de tristeza ver así a mi Chile. No me gusta la política pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos», fue el mensaje de Ana Gabriel ante la crisis social que vive nuestro país y que generó la ovación de la Quinta Vergara. pic.twitter.com/g8Nly1OyeE

Ana Gabriel pidió «orar» para que «se arregle Latinoamérica», y finalizó su discurso diciendo: «El último país que yo pensé que fuera a caer en las manos y en las garras de algunos pocos, cayó. Amigos chilenos, no se dejen».

Puede interesarle: ¿Jackie Chan está en cuarentena por el coronavirus? Esto es lo que se sabe del caso

Esta es la cuarta vez que ella se presenta en el evento, siendo en 2014 la última vez en que pisó la Quinta Vergara. La intérprete, de 64 años, apareció en el escenario con un vestido negro con flores estampadas y comenzó su actuación con el tema Destino, incluido en su disco En vivo, de 1990, un repertorio que navegó entre la balada y la canción tradicional mexicana.

Emotivo mensaje de Ana Gabriel en el Festival de Viña del Mar

“No me gusta la política pero no me gusta que le hagan daño a los pueblos. Lamento que Venezuela, Chile y Nicaragua estén en esta situación.

Pensé que México no caería en las garras de unos pocos y cayó.”

pic.twitter.com/pvGNeE8ab6

— Aprendiz de Brujo (No Soy Periodista) (@JoseAntonioLo06) February 26, 2020