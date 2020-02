Presidente de la orteguista Asociación de Periodistas Parlamentarios defiende agresiones y amenazas a reporteros independientes

Leonel Mendoza, presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) asumió una posición política partidaria al defender las agresiones físicas y amenazas de muerte de la Policía Orteguista (PO) contra los reporteros y fotorreporteros de medios de comunicación independientes y agencias internacionales, diciendo que los culpables eran los agredidos, al acusarlos de hacer activismo político por informar de los crímenes contra la ciudadanía por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«En cualquier parte del mundo es bastante riesgosa ejercer la profesión, más cuando hay colegas que se quitan el profesionalismo para tratar de hacer proselitismo político», dijo Mendoza al ser cuestionado por LA PRENSA.

El martes pasado más de 15 periodistas de medios independientes y agencias internacional sufrieron agresiones, amenazas, represión por la PO y grupos de civiles armados, mientras daban cobertura a los piquetes exprés en Managua, que hicieron las agrupaciones que firmaron la opositora Coalición Nacional.

Las agresiones más fuertes sucedieron en el centro comercial de Metrocentro al ser desplegados antimotines por un plantón de los autoconvocados, y durante el piquete realizado en la iglesia Divina Misericordia, en Villa Fontana, en Managua. En este último sitio , Wilih Narváez, de Canal 10, resultó agredido físicamente, y les poncharon las cuatro llantas del vehículo en el cual se movilizaba, al igual que el carro del medio radial Onda Local.

Yelsin Espinoza, de Nicaragua Actual, recibió amenazas de muerte contra su familia de parte de un policía. “Te voy a palmar (matar) a tu familia”, fueron las palabras del agresor.

No vio los abusos

Los directivos de la APP han callado sobre los ataques a la libertad de prensa y ahora defienden abiertamente a los represores.

Mendoza intentó justificar las amenazas al reportero Espinoza diciendo que «no sé si en ese momento lo estaba haciendo (preselitismo político) porque aparece segmentado» (el video), no sé si días antes, la verdad no estaba yo para decirte si lo que hizo o no hizo el oficial estaba de acuerdo».

¿Amenazar de muerte es correcto?, cuestionó LA PRENSA. La respuesta de Mendoza, presidente de la APP, fue que «no sé lo que hizo el periodista. No puedo meter mis manos ni por el oficial ni por el periodista».

Durante los 13 años del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha impuesto la censura, el asedio, la confiscación de medios independientes.

Los ataques a la libertad de prensa se intensificaron con el inicio de las protestas ciudadanas, pues al menos tres reporteros fueron encarcelados ilegalmente por informar las violaciones a los derechos humanos de la PO y los grupos de choque del régimen. El periodista Ángel Gahona fue asesinado cuando daba cobertura a la represión policial a las manifestaciones, en abril del 2018 en Bluefields.

PCIN: Evidencia su sometimiento al FSLN

Willih Narváez, periodista de Canal 10, señaló que quien demuestra un «fanatismo político» es el presidente de la APP.

«Hay que poner a un lado el fanatismo político y utilizar un poco el raciocinio, porque decir esas cosas es un asalto a la inteligencia, es querer negar la realidad que es lo que se vive haciendo constantemente en este país», afirmó Narváez.

Que se trate de justificar las agresiones al derecho del periodismo a informar en plena libertad no es aceptable para los comunicadores de medios independientes.

«¿Es provocar a los policías cuando estás cumpliendo con informar lo que está sucediendo? Están los audios y videos donde se escucha al que dirige a los antimotines decir: «Vamos por los periodistas», en referencia a formar un cordón policial y arremeter con golpes, ofensas y amenazas de muerte», señaló Narváez.

Para Julio López, directivo de la agrupación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), las declaraciones del presidente de la APP son «ofensivas» y una muestra más del sometimiento al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por parte de esa asociación.

«Es una falta de responsabilidad del presidente de esa asociación al afirmar que no tiene evidencia de las agresiones a los periodistas (…) Es faltar a la vedad el hecho de decir que no hay agresiones a los periodistas de Nicaragua, cuando han sido expuestas de manera pública», señaló López.

El PCIN exigió el cese de la represión institucional y el respeto al ejercicio del periodismo independiente.

«El único activismo que hemos hecho como periodistas y comunicadores independientes es defender el derecho a informar libremente, que es un derecho constitucional. El presidente de esa asociación (Mendoza) debería estar en primera fila condenando los ataques a la libertad de prensa y no subordinandose al discurso político», cuestionó López.

Reconocimiento solo a los que hablan bien de Ortega y Murillo

La Asamblea Nacional adelantará este jueves 27 de febrero la sesión especial por el Día Nacional del Periodista, que oficialmente se conmemora el 1 de marzo, debido a que coincidió con un domingo. Será otro acto donde la tribuna sea utilizada por las asociaciones sometidas al interés partidario del FSLN para enaltecer al régimen Ortega y Murillo, puesto que todos los periodistas que se les entregará un reconocimiento son afines políticamente o trabajan en medios propagandísticos, donde la mayoría le pertenecen a la familia presidencial.

La Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN) propuso para recibir el reconocimiento legislativo a Teatino Santana, Julia Michelle Castellón, Pedro Vindell, Manuel Álvarez Calero, Alejandro Romero y Juan Rivas. Mientras la Asociación de Periodistas Parlamentarios seleccionó a William Briones, Abraham Quijano y Tirsa Sáenz. Todos cumplirían con los requisitos de tener más de treinta años de ejercer el periodismo ser miembros de la APP y la UPN.

La ausencia en esa lista de quienes trabajan en medios independientes no es casual, sino que se debe a que la APN y la APP los ignoran por al responder al control del Consejo de Comunicación y Ciudadanía dirigido por la vicepresidenta sancionada, Rosario Murillo.