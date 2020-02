Las últimas noticias sobre el coronavirus en Latinoamérica

La alerta por el coronavirus ha aumentado en Latinoamérica luego que se conociera el primer caso sobre esta enfermedad en Brasil y dos en México. Algunos países han reforzado sus protocolos sanitarios y han modificado las alertas de viajes, pues no descartan la posibilidad de que el COVID-19 afecte a sus ciudadanos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la enfermedad está en un punto decisivo y podría convertirse en una pandemia; y llamó a las autoridades a reforzar sus medidas. Este viernes aseguró que la amenaza es “muy elevada”.

A nivel mundial, las autoridades informan que 46 países han importado casos, que han afectado a unas 50 ciudades. Los últimos casos fueron reportados en México, Brasil, Dinamarca, Estonia, Georgia, Grecia, Noruega, Pakistán, Rumanía y República de Macedonia.

Hasta este 28 de febrero, la OMS reporta 83,310 casos confirmados, de los cuales 78,959 son en China y 4,351 están distribuidos en 49 países, de acuerdo a un informe de la ONU. La cifra de muertos se mantenía en 2,858.

México informó este 28 de febrero los dos primeros casos de coronavirus en el país.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, aseguró que el paciente infectado tiene 35 años y se encuentra en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Agregó que el paciente se encuentra estable. El hombre vive en Ciudad de México y habría viajado a Italia recientemente, donde ya se han reportado más de 600 casos y 26 muertes.

El segundo caso se trata de un hombre de 41 años que habría estado en contacto con el primer caso. Y este también se encuentra en aislamiento. Otras cinco personas más estarían en investigación.

Anteriormente México descartó 18 casos sospechosos de coronavirus. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que tienen todas las capacidades para afrontar esta epidemia.

Brasil fue el primer país latinoamericano en registrar un caso de coronavirus. El paciente identificado tiene 61 años y es residente de São Paulo.

Las autoridades sanitarias informaron que monitorean 132 casos sospechosos, de 16 estados del país brasileño. Y que han descartado 62.

El secretario ejecutivo del Ministerio de Salud de Brasil, João Gabbardo, informó que algunos de los factores que han contribuído a la propagación del virus mencionó que las unidades de salud durante el carnaval de Río 2020 no funcionaban y que posteriormente las personas acudieron en gran cantidad a los centros de salud.

La vicepresidente designada, Rosario Murillo, informó este jueves que el país participaría en una conferencia virtual convocada por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para exponer las medidas que se han tomado ante la amenaza del coronavirus.

Hasta el momento, el gobierno de Daniel Ortega no ha informado sobre modificaciones en los protocolos sanitarios o de viajes.

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó, de acuerdo al diario La Nación, que cuando se registren casos sospechosos en el país, la prueba tardará doce horas para confirmarlos o descartarlos.

El medio agrega que el Centro Nacional de Referencia de Virología será el encargado de realizar el procedimiento. El ministro de salud, Daniel Salas Peraza, no descartó que el virus llegue a Costa Rica.

Costa Rica activó protocolos a viajeros procedentes de de China, Italia, Irán y Corea del Sur.

Colombia emitió una alerta de viajeros procedentes de China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Emiratos Árabes, Malasia, Tailandia e Italia, países en los que se ha reportado casos confirmados de coronavirus, informó Voz de América.

De acuerdo al medio de comunicación, Migración de Colombia investigará si el extranjero permaneció en alguno de los lugares donde se han reportado casos de coronavirus. Si se confirma su estadía, su caso sería remitido a las autoridades sanitarias y a los puestos de control.

Este 27 de febrero, llegaron a Colombia 13 ciudadanos que estaban viviendo en China y fueron sometidos a cuarentena. El ministro de salud de Colombia informó que tanto los pasajeros como la tripulación estaban bien de salud.

Panamá reforzó su vigilancia epidemiológica tras el primer caso de coronavirus en Brasil, la que consiste en inspecciones y vigilancia de puertos, aeropuertos y fronteras.

La ministra de Salud en Panamá, Rosario Turner, aseguró que han adquirido equipos médicos, medicamentos e insumos médicos como medida para atender casos de coronavirus. Según La Prensa de Panamá, el Ministerio de Salud ha invertido en total 2.5 millones de dólares, donde también se ha destinado a la promoción de la salud y otros gastos.

El Minsa de Panamá además reforzó un centro de llamadas para informar sobre la enfermedad y para darle seguimientos a personas que lleguen al país procedentes de lugares donde se ha reportado el virus. Además ha designado los centros hospitalarios que atenderan a los primeros pacientes que se reporten.

Los casos confirmados por coronavirus en Estados Unidos ascienden a 61.

El mandatario estadounidense Donald Trump designó a Mike Pence para que se encargue de este tema en el país y pidió un fondo de 2,500 millones de dólares para enfrentar la situación. Trump además aseguró que «estamos muy, muy preparados para esto, para cualquier cosa».

Este 26 de febrero, Estados Unidos informó un caso confirmado en California. El paciente, de acuerdo a medios locales, no realizó ningún viaje ni estuvo en contacto con personas infectadas. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “este pudiera ser un caso de propagación en la comunidad del COVID-19”, ya que se desconoce el origen de la infección.

The risk of Coronavirus in the US remains low & it’s a direct result of the unprecedented action of President @realDonaldTrump. The American people can remain confident, that we will bring the full resources of the federal government to bear to protect the people of this Country. pic.twitter.com/jOQGLVhk5e

— Mike Pence (@Mike_Pence) February 28, 2020