Zona de Strikes: Yanquis sin los poderosos Judge y Stanton al inicio

Aun no se juega un partido este año, pero los Yanquis continúan gimiendo de dolor, como si tuvieran que vivir la segunda parte de una pesadilla, la que no obstante, no consiguió doblegarlos.

Primero perdieron al zurdo James Paxton, luego al derecho Luis Severino, y sin contar la suspensión del dominicano Domingo Germán, quien está fuera por violencia doméstica.

Ahora se han confirmado las ausencias, al menos para la etapa inicial de la campaña venidera, de dos de sus más prominentes artilleros, Aaron Judge y Giancarlo Stanton, afectados por lesiones.

“No los veo listos para la inauguración de la temporada, considerando que a lo sumo tenemos tres semanas y media para comenzar los juegos ”, dijo el gerente de los Yanquis, Brian Cashman, en relación a Judge y Stanton.

Judge tiene molestias en el músculo pectoral derecho y mientras siguen los análisis, no se ha establecido una fecha precisa de un regreso a sus actividades en el campo. Stanton tienen tensión en la pantorrilla derecha y se presume que regresará a entrenar en algún punto de abril.

Y como ustedes saben, la temporada inicia el 26 de marzo. Los Yanquis visitarán a los Orioles.

Estas son pérdidas de un gran impacto. Judge no solo es la cara de la franquicia. Es también el bateador más temido en su alineación. Un hombre del que se esperan al menos 40 jonrones cada año y que cargue con el equipo.

Stanton es otro cañonero valioso. Uno de los artilleros de más poder en todo el beisbol. E igual se supone que es capaz de producir por lo menos 40 trancazos. El problema ha sido su salud. Tiene fuerza pero no está sano a menudo.

Y como después de sufrir lesiones en 30 peloteros en el 2019, los Yanquis tienen experiencia para lidiar con esta situación, esperan que Clint Frazier, Mike Touchman y Brett Gardner se hagan cargo de los jardines, porque tampoco está Aaron Hicks.

De igual manera están en los ensayos con Miguel Andújar como jardinero. Siempre habrá otras opciones, pero sustituir a Judge y Stanton no es tarea fácil ni para estos Yanquis, conocidos por la profundidad en sus fincas en los últimos años.

Cuando Judge debutó con 52 jonrones en 2017, se pensó que sería natural verlo así, superar con frecuencia los 50 tablazos, pero las lesiones no lo han dejado llegar ni a 30 en los pasados dos años en los que ha cerrado con 27 en cada uno.

Stanton aterrizó en Nueva York en el 2018, luego de disparar 59 bombazos con los Marlins, pero después de acumular 38 en el 2018, ha sido un milagro verlo saludable.

De modo que los estragos del poderoso “one-two” no se han visto en términos concretos, pero sus nombres serán extrañados en el line up de los neoyorquinos.

Por ahora, los Yanquis tienen que batirse con lo que tengan a mano.

