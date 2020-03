Astigmatismo gerencial

Frecuentemente vemos gerencias de empresas que tratan desesperadamente de apuntalar su

filo competitivo desarrollando medidas y estrategias tales como aumentar la publicidad,

desarrollando alianzas estratégicas, mercadeando nuevos productos o líneas de productos –

lo cual puede ser correcto a primera vista-, pero acontece que sus resultados son modestos,

algunos menos que modestos, y en otros, un fracaso completo, si se toma en cuenta la

inversión efectuada, no solamente en términos monetarios, sino en función del esfuerzo en

tiempo, energía gerencial, entre diversos factores.4

En la mayoría de estas empresas –si se les preguntara a sus ejecutivos– estos afirmarían que

en la suya se brinda un servicio a los clientes con un alto nivel de excelencia; pero en

realidad, esto es más bien un síndrome psicológico más, entre varios, de los que

caracterizan a ciertos tomadores de decisiones, quienes no reflexionan que el nivel de

servicio brindado por el personal a sus compradores, es la estrategia competitiva de mayor

impacto y rentabilidad que una organización puede desarrollar sosteniblemente.

Lea además:Habilidades suaves en Higiene y Seguridad

El problema no es trivial, puesto que para lograr esta reconversión en la cultura de servicio

de una organización -en su verdadero ADN-, el único mecanismo comprobado que puede

cambiar los resultados es el involucramiento decidido de la gerencia general y de aquellos

que directamente dependen de ella.

La mayoría de las organizaciones viven en una especie de beatífico estado de negación, de

pseudo-felicidad que brinda el no importarle verdaderamente los resultados de su cultura de

servicio, y eligen ignorar este problema, porque por años han estado compitiendo no tanto

contra sus competidores directos, sino contra su propia inercia, su particular inopia y su

marcado laissez faire; es decir, la tendencia a dejar las cosas a como han sido moldeadas

por la costumbre, por los acontecimientos, por lo fortuito, por el azar, o bien, por el

ordenamiento competitivo predominante.

Lea también: Pesca con explosivos:!Criminales todos!

Hace poco participaba en una reunión de negocios en donde uno de los noveles ejecutivos

presentaba sus números de cumplimiento sobre las ventas efectuadas, enfatizando que estas

fueron rebasadas en un 120 %. La observación vino después, cuando alguien de la

audiencia preguntó que cómo comparaban esas cifras en dólares constantes o deflatados, o

en unidades producidas, si en realidad, las mediciones presentadas, todas eran en dólares

corrientes, sin considerar el efecto pulverizador que causa la inflación y devaluación de la

moneda local, incluyendo, la gradual depreciación propia del dólar a lo largo del tiempo.

La respuesta a estas interrogantes fueron un colección de incoherencias y de un

desconocimiento básico sobre el valor de dinero en el tiempo, así como por las variables

que deben corresponder a lo que coloquialmente se denomina “ventas”, ya que en la

mayoría de estas “metas”, en realidad, son mayoritariamente un piso predefinido y no un

umbral retador que debe ser traspasado en términos reales.

Puede interesarle: ¿Por qué fallan las investigaciones?

Algunas veces el mérito de haber supuestamente alcanzado y superado una meta comercial,

corresponde, legítimamente, a la nobleza comercial intrínseca de un productoservicio, y no

necesariamente a un plusesfuerzo verdadero del personal encargado.

Pocas veces las organizaciones están dispuestas a hacer ejercicios críticos, profundos, que

pueden resultar molestos o engorrosos para quienes se saben responsables del

mantenimiento del status quo; por no tensionar o retar a la organización para que puedan

ejecutarse iniciativas de mejora y reingeniería del servicio a los clientes, que involucraría

cambios transversales no solamente al personal que atiende directamente a los

compradores, sino a aquellos directivos cuyo ejemplo es crucial.

Como sociedad, hemos desarrollado una aceptación lamentable de un pésimo servicio a los

clientes. Con frecuencia se denuncian en las redes este tipo de situaciones que dañan

gravemente la conexión emocional que pueda desarrollar una empresa con sus

compradores, pero esto es también, precisamente, la oportunidad de muchas organizaciones

para mejorar sus sistemas gerenciales y corregir esas anomalías, omisiones o fallas abiertas

que provocan, como causas directas o indirectas, graves errores de servicio a los clientes.

Jamás una organización prosperará sin efectuar un análisis crítico -y doloroso a veces-, de

sus propias fallas internas, especialmente, aquellas que son responsabilidad de quienes han

preferido la inercia y el azar, al planteamiento disciplinado de acciones radicales de mejora

continua, comenzando por corregir el nivel de servicio brindado a los clientes.

direccion@cambiocultural.net