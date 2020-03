Turbas orteguistas agreden y roban a periodistas que cubrían misa de Ernesto Cardenal

Turbas del régimen de Daniel Ortega agredieron la tarde de este martes a varios periodistas independientes que daban cobertura a la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal, en la Catedral de Managua.

Los periodistas agredidos y asaltados son:

Leonor Álvarez, LA PRENSA.

Hans Lawrence, Nicaragua Investiga.

David Quintana, Boletín Ecológico.

Arnaldo Arita Salinas, corresponsal de Reuter video Nicaragua.

Mario Medrano, CNN.

Momento en que turbas agreden a los periodistas Leonor Álvarez y Hans Lawrence

#ÚltimoMinuto | Este es el momento en que agreden y roban a periodista de LA PRENSA y Nicaragua Investiga en la Catedral de Managua >> https://t.co/pxXLenk0d8 (📹: cortesía) pic.twitter.com/jrtaxFgH3c — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) March 3, 2020



«No pudimos escapar de ellos y cuando entramos aquí ellos nos agredieron, traté de tirarme al suelo para que el daño fuera menor», manifestó la periodista de LA PRENSA, Leonor Álvarez.

«Me robaron todo. Fue algo espantoso. Me gritaron y me dijeron todo tipo de vulgaridades, me alcanzaron el bolso, el canguro, se llevaron los dos celulares, me golpearon, me dieron patadas en la cara», señaló el periodista David Quintana.

Asimismo, un corresponsal de Reuter video Nicaragua, identificado como Arnaldo Arita Salinas, también fue despojado de su cámara de video, micrófono entre otras herramientas, por parte de las turbas orteguistas. Mario Medrano, periodista de CNN, también fue despojado de micrófonos y otros equipos con los que daba cobertura a la misa de Cardenal.

Lawrence y Quintana fueron trasladados al hospital capitalino Vivian Pellas para ser atendidos.

Reacciones

Nicaragua Investiga denunció y condenó el ataque de las turbas del régimen contra uno de sus reporteros en la Catedral de Managua. «Denunciamos la salvaje agresión a nuestro reportero Hans Lawrence, quien se encuentra en condición delicada luego que turbas del gobierno de Daniel Ortega lo patearan y lo asaltarán, despojándolo de los equipos móviles con el cual transmitía en vivo«, denunció en Twitter el medio de comunicación digital.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), se pronunció sobre el ataque contra periodistas independientes por parte de las turbas del régimen. «Exigimos respeto a la libertad de prensa y respeto a la vida de los comunicadores», escribió la CPDH en Twitter.

David Quintana, Periodista del Boletín Ecológico, Hans Lawrence de Nicaragua investiga, fueron golpeados salvajemente por turbas Orteguistas. Exigimos respeto a la libertdad de prensa y respeto a la vida de los comunicadores. — CPDH (@CPDHNicaragua) March 3, 2020

Abigail Hernández, miembro del gremio Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), condenó el ataque de las turbas orteguistas y aseguró que «estamos viendo las acciones que vamos a tomar a o inmediato y haciendo nuestros enlaces a nivel internacional».

«Hacemos un llamado, los y las periodistas estamos cumpliendo con nuestra labor, que es informar. En algún momento decíamos que era la Policía Nacional, hoy fueron militantes del partido de Gobierno, que no entendemos por qué empezaron a agredir a los y las periodistas», denunció Hernández.

Agregó que pese a que en la Catedral también estaban periodistas de medios oficialistas, «ninguno de ellos fue golpeado».

Concejales sandinistas del FSLN entre las turbas

Entre las turbas que se irrespetaron la Catedral y la misa del poeta Cardenal, se han identificado al menos a tres concejales del FSLN por Managua: Omar Saavedra, del distrito I; Jairo Ramos Tablada, del distrito III e Ileana del Carmen Hernández, del Distrito II, quienes se encargaron de reclutar jóvenes para llevarlos al templo.

Este es el momento en que las turbas orteguistas llevan la mochila que le robaron al periodista Hans Lawrence, de Nicaragua Investiga. >> https://t.co/pxXLenk0d8 pic.twitter.com/YsOGP8sYR5 — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) March 3, 2020



La agresión se dio en los alrededores de la Catedral de Managua, después de que fue sacado el féretro del poeta.

Otro grupo de periodistas fueron perseguidos por los fanáticos del régimen y lograron resguardarse en la casa cural de la Catedral.