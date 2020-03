Por si no lo viste: En videos el cruce de Nik Wallenda y el show de apertura de su esposa en el volcán Masaya

Este miércoles 4 de marzo, el acróbata estadounidense Nik Wallenda cumplió otros de sus sueño: cruzar caminando sobre una cuerda el cráter de un volcán activo. Y para hacerlo escogió entre todos los volcanes activos de la región el volcán Masaya, en Nicaragua.

El cruce fue de 1,800 pies, y lo logró hacer en media hora. Según dijo Wallenda ese este día conoció el miedo cara a cara y un error pudo costarle la vida.

Antes de su caminata, su esposa Erendira, fue la encargada de realizar un número de apertura, al colgarse sobre un aro en medio del cráter Santiago. Ella inició su actuación a las 7:18 p.m. y la finalizó 7:25 p.m.. Cerró con broche de oro su número quitándose la máscara de oxígeno para hacer el movimiento más riesgoso de su acto: al sujetar con sus dientes una cuerda y realizar equilibrio de su cuerpo sobre el aro.



Ver esta publicación en Instagram Erendira dangling above the Masaya Volcano. 😱 #VolcanoLivewithNikWallenda Una publicación compartida de Nik Wallenda (@nikwallenda) el 4 Mar, 2020 a las 7:06 PST

Por su parte Nik, inició su acto a las 8:25 p.m., pero antes se reunión con su familia y juntos oraron. En el trayecto los gases del volcán y el viento estaban en su contra. Sudaba mientras daba cada peso, los cuales eran lentos pero seguros. Caminaba de un punto A a un punto B, en este último punto lo esperaban todos, desde ahí recibía instrucciones, le preguntaban cómo se sentía, si estaba bien, si necesitaba algo. «Todo bien», contestaba.



What would you be thinking if you were in Nik’s shoes right now? #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/uXFQH2ujWD — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020

Ver esta publicación en Instagram Nik has trained his entire life for this moment. #VolcanoLivewithNikWallenda Una publicación compartida de Nik Wallenda (@nikwallenda) el 4 Mar, 2020 a las 7:05 PST

Off the wire and into the history books! What an incredible moment for Nik as he just touched down on the other side of the Masaya Volcano! Congratulations! #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/osN2l1A3bB — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020



Ambos finalizaron con éxito sus actuaciones. Así Nik impone otro récord mundial al caminar sobre un lago de lava activo.