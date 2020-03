Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (06 de marzo)

Los nicaragüenses mantienen este jueves 679 días crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Estados Unidos sanciona a la Policía Orteguista y a tres comisionados

El gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la Policía Nacional como institución y a los comisionados: Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle por su participación en los graves abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses. Esta es la primera institución del Estado sancionada por EE.UU.

Embajada de Estados Unidos prohíbe a sus funcionarios y visitantes temporales salir de Managua durante 72 horas

Estados Unidos emitió este jueves 5 de marzo una alerta donde prohíbe que los trabajadores de la embajada y visitantes temporales en el país salgan de sus residencias u hoteles durante las próximas 72 horas, de lo contrario necesitarán un permiso especial, según informó la embajada de Estados Unidos en su sitio web.

Esta medida ocurre después de que el Departamento del Tesoro anunciara sanciones contra la Policía Nacional y los comisionados: Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle.

Cosep: Ortega con la Ley Fitosanitaria crea «un incentivo perverso» al IPSA

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) advirtió que la Iniciativa de Ley de Protección Fitosanitaria que está impulsando el régimen de Daniel Ortega es de carácter discrecional, recaudatoria y discriminadora, pero sobre todo crea un «incentivo perverso» a favor del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria.

Según el Cosep el proyecto de ley es discrecional porque “el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) no puede convertirse en juez y parte en relación con presentar denuncias ante la autoridad competente por la probable existencia de un delito. La iniciativa deja al reglamento, y por tanto a discreción del Ejecutivo, la organización, estructura y funciones del Consejo Fitosanitario, que podrían ser modificados en cualquier momento”.

Dictadura ha emprendido una cacería de jóvenes autoconvocados que participan en los piquetes de la UCA

En lo que va del 2020 se contabilizan al menos 14 presos políticos del régimen orteguista, de estos, cinco son estudiantes universitarios que participaban en los piquetes de protesta contra la dictadura en la Universidad Centroamericana (UCA), según casos confirmados por LA PRENSA y la Alianza Cívica. Estos casos se caracterizan porque los ahora procesados sufrieron persecución en la vía pública de parte de policías uniformados y de civil, y luego fueron interceptados y trasladados a la Dirección Nacional de Auxilio Judicial de la Policía Orteguista conocida como el Chipote Dos, denunciaron abogados y familiares de estos.

El laboratorio de café de ensueño que le prometieron a los productores de Nicaragua y que Conatradec dejó en papel

Iba ser un moderno laboratorio de café no solo de Nicaragua sino en Centroamérica. Tendría una finca demostrativa de 200 manzanas, un espacio de análisis de aguas mieles, otro para examinar fertilizantes, con un complejo espacioso para desarrollar capacitaciones a productores, una moderna biblioteca dedicada al grano. Sería un centro investigación de ensueño para los cafetaleros nicaragüenses, que deben recurrir a laboratorios de la región para realizar algunos análisis, lo que encarece el costo de producción de café local.

El angustioso relato de una madre a quien dos motorizados intentaron secuestrar a su niño de sus manos

Entró corriendo a la casa de su abuela con su niño de un año en brazos aferrado a ella , el cuerpo le temblaba y casi no podía respirar. Se trata de la joven de iniciales CGLG, de 21 años de edad, que prefiere no revelar su nombre por miedo a que los motorizados que intentaron arrebatarle a su hijo de sus brazos, este martes 3 de marzo de 2020, la puedan ubicar. «Nunca imaginé pasar por esto. Gracias a Dios estoy contándolo con mi hijo a salvo. Es una experiencia horrible, hasta con el mismo aire que respiraba me escapaba de ahogar», relató la denunciante.