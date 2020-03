Trump considera medidas para impulsar la economía estremecida por el coronavirus

El presidente Donald Trump inició, este lunes 9 de marzo, la sesión informativa diaria relacionada a la crisis del coronavirus. Durante los pocos minutos que se dirigió a los periodistas dijo que se reunirá con la cúpula del congreso republicano para aliviar el impacto económico que el coronavirus está causando en el bolsillo de los estadounidenses.

Además anunció se reunirá con la representantes de las industrias aérea, de cruceros y hotelera en las próximas horas para ayudarles en estos momentos en que son las más impactadas económicamente por el brote del coronavirus.

La administración Trump ha recalcado a los estadounidenses el mensaje de que el riesgo de contagio sigue siendo bajo y que su administración está respondiento de forma rápida y eficaz ante el creciente brote de coronavirus.

Sin embargo, el lunes temprano, a medida que los mercados bursátiles se desplomaron, altos funcionarios de salud instaron a algunas personas a evitar los cruceros, los viajes aéreos y las grandes reuniones públicas.

El presidente Donald Trump, que ha minimizado en repetidas ocasiones la amenaza que representa el virus, similar a la gripe que azota el mundo, dijo que planeaba reunirse con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y otros miembros de su equipo económico para sopesar las posibles acciones.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020