Se desatan campañas a favor y en contra de la reelección de Luis Almagro en el cargo de Secretario General de la OEA

A 10 días de la elección del Secretario General de la Organización de Estados Americano (OEA), existen una intensa campaña por la reelección de Luis Almagro, pero también hay una campaña en contra de que permanezca en el cargo.

A través del sitio web Change.org, se promueven las firmas de pro y contra. La que tiene más números hasta hoy es la de «Almagro te quedas en la OEA», con más de 14,46o firmantes, y que se mantiene en aumento.

La política opositora y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, apoya y promueve la campaña de reelección de Almagro, por considerar que su actuación en ese organismo internacional, ha sido un frente de lucha contra las gobiernos dictatoriales como el de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

«Es cierto que hubiéramos querido más rapidez y contundencia en la OEA. Pero como sabemos, la OEA es un órgano político que no está preparado para enfrentar con rapidez situaciones como la nuestra. Y no todo depende del Secretaria General de la OEA. Pero vamos avanzando. Luis Almagro siempre nos ha recibido. Necesitamos darle continuidad a este frente de lucha. Si estás de acuerdo, firma esta petición para que sea electo», es la promoción que hace Granera de la reelección de Almagro.

En Nicaragua, Almagro abrió el proceso de aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana contra el Estado de Nicaragua, por valorar que en este país se produjo una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.

Iniciativa desde Honduras

Por otra parte, la iniciativa «campaña por la no reelección de Luis Almagro» es promovida por la sociedad civil de Honduras. Tiene 1,317 firmas hasta ahora. La entrada explica que las firmas son para declarar non grato a Luis Almagro en Honduras y piden al Consejo Permanente de la OEA que no lo reelijan como Secretario General.

La Asamblea General de cancilleres, de los 34 Estados integrantes activos en la OEA, sesionarán de forma extraordinara el próximo 20 de marzo, para votar por quiénes quedarán al frente del órgano hemisférico para el periodo 2020-2025. Se requieren 18 de los 34 votos para lograr los cargos. Cuba es miembro de la OEA, sin embargo no participa en sus debates.