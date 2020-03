Empresa privada de Nicaragua aún sin protocolo definido para afrontar coronavirus. Cosep: la otra semana estará listo

Cuando el coronavirus ya está en las fronteras de Nicaragua y pese a que han pasado más de tres meses desde su aparición en China, el sector privado aún está analizando cómo afrontará la pandemia, en caso que cruce a suelo nicaragüense, y espera que sea hasta la próxima cuando esté listo el protocolo. El virus ya está en Costa Rica y Honduras.

En El Salvador, donde aún no se registran casos, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) anunció ayer su protocolo, que incluye que las empresas que registren personal contagiado deben evaluar si envían a sus trabajadores a casa, desde donde cumplirían con sus obligaciones diarias, con el fin de evitar un frenazo en la economía.

Esta sería una medida de contención para evitar la propagación del virus. Pero además, las empresas deben poner a disposición de los trabajadores materiales higiénicos básicos, como agua, jabón, alcohol gel, desinfectantes de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal.

El sector privado salvadoreño diseñó un protocolo, siguiendo los parámetros internacionales, que incluye el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos, cubrir con toallas desechables el rostro, nariz y boca al toser y estornudar.

Se deben mantener limpios y desinfectadas las superficies de mesas, escritorios, máquinas, antebrazos sillas, teclados de computadoras, celulares y todo equipo de uso en la oficina; y que las personas afectadas por cualquier tipo de enfermedad respiratoria usen mascarilla, informó La Prensa Gráfica de El Salvador.

Cosep: protocolo listo hasta la otra semana

Mientras el sector privado salvadoreño ya puso en marcha su protocolo, en Nicaragua, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) informó que lo están preparando y que estará listo hasta la próxima semana.

“Se pidió a cada una de las cámaras y en especialmente las que tienen aglomeración de trabajadores en sus industrias por ejemplo, cuáles van a ser (las medidas que se van a tomar ante) la situación, yo creo que eso lo vamos a tener definido la próxima semana», dijo Aguerri.

El representante gremial señaló que incluso en Nicaragua aún no existe un número oficial donde se pueda llamara a las autoridades gubernamentales para notificar en caso de sospecha de coronavirus.

Tardaría seis meses para importar

Aguerri urgió en la necesidad de agilizar el proceso de importación de insumos sanitarios para afrontar el riesgo del coronavirus, para evitar que en una eventual afectación del virus haya desabastecimiento de productos en el mercado nacional, tomando en cuenta que a las empresas una vez que hacen las compras en el exterior tardan buen tiempo para traerlo al país.

«Estamos en una situación muy particular y aquí en Nicaragua existe una política donde cualquier tipo de producto que entra tiene que ser registrado y ese registro toma alrededor de seis meses, entones si acá vemos la necesidad de importar alcohol, si vemos la necesidad de importar mascarillas, si vemos la necesidad de importar este tipo de productos que son necesarios para atender o prevenir una situación como esta, lo que no podemos es estar expuestos a que nos va a tomar seis meses para ese registro por parte de las autoridades», expresó Aguerri este miércoles a periodistas tras finalizar la reunión semanal de Cosep.

Y mientras el Cosep junto con sus cámaras comenzaron ayer a hablar del protocolo, algunas están en proceso de consultas con especialistas y otras, como el turismo, ayer orientaron a las empresas a flexibilizar las condiciones de las reservaciones de sus clientes.

“Nosotros vamos a convocar a los socios con un epidemiólogo, para que nos dé también la instrucción de cómo deberíamos de manejar la situación con los colaboradores, aparte se está pidiendo recomendaciones a países que ya se están atendiendo casos ”, explicó Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) y vicepresidente de Cosep.

Sector textil tiene inventario suficiente de mascarillas

Uno de los sectores de alto riesgo de contagio son las empresas de zona franca, donde hay más de 100 mil trabajadores, que laboran en condiciones de alta concentración de personal, precisamente por la naturaleza de este negocio.

Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec) al ser consultado sobre qué acciones se tomaría si se da un brote, manifestó que cada empresa debe evaluar la situación con sus trabajadores.

“Nosotros tenemos un pequeño protocolo de prevención que consiste en mantener informados a los trabajadores, tener abastecimiento suficiente para que cada trabajador tenga su mascarilla, e identificados los puestos de limpieza y lavado de las manos; pero dependiendo de la situación se van a tomar las medidas, porque estas las tienen que tomar la empresa en conjunto con los trabajadores para salvaguardar la vida de los mismos, pero anticipadamente no le sabría decir qué medidas se van a tomar”, dijo.

García expresó que hasta el momento no hay ninguna afectación en las importaciones y exportaciones y que lo más importante es no causar pánico.

Exportadores y comercio buscan operar con el mínimo de personal

Por su parte Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) manifestó que el sector está preparando un plan que si en determinado momento se da un brote, le permita a los trabajadores continuar con sus labores desde la casa.

“¿Qué pasa si en tu empresa detecta a una persona con Coronavirus?, inmediatamente tenés que tener un protocolo, ¿cuál va a ser el mecanismo?, ¿qué vas hacer?, no hay un alineamiento específico de las autoridades de salud al respecto de lo que se tiene que hacer, pero cada empresa tiene que tener su protocolo y eso es bien importante, porque esto no es una responsabilidad solo del gobierno, sino también del sector privado y hay que trabajar para que el impacto sea el menor posible, nosotros estamos preparando un plan que nos permita trabajar en línea”, explicó Jacoby.

De igual forma, Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), manifestó que están preparando un plan que les dé la oportunidad de trabajar con un mínimo de personal si se da un brote.

“Nosotros estamos trabajando en protocolo de emergencia, más un protocolo de crisis, qué hacer y qué no hacer si se da un brote, saber con cuántas personas se puede quedar operando, y el que está enfermo hay que mandarlo a su casa. Es como los colegios, si estás con gripe no llegués a clase, las empresas deben articular su protocolo y mantenerlo al día, algunas empresa lo tienen, otras no, por ejemplos ocupar las redes para evitar viajar, hacer webinar, seminario virtuales”, dijo Hilleprandt.

Sector turismo uno de los más afectados

Pero además uno de los sectores que más resiente el brote mundial del coronavirus es el turismo nicaragüense, que apenas comenzaba a recuperarse de la crisis del 2018.

De hecho ayer la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) llamó a las empresas del sector turístico a implementar las medidas sanitarias recomendadas por los organismos internacionales y a la vez pidió a los empresarios flexibilizar sus políticas en cancelación de reservas.

Lucy Valenti, presidenta de Canatur, pidió al gobierno habilitar un número de emergencia, para llamar en caso que se reporte a una persona con signos de coronavirus.

“El llamado nuestro a nuestros empresarios de la industria turística es estar atentos a cualquier manifestación, cualquier síntoma que puedan tener los huéspedes los visitantes y que puedan ser sospechas del virus, para que inmediatamente puedan comunicarse con las autoridades de salud más cercanas. También estamos haciendo un llamado a las autoridades para que nos indique un número de emergencia para la atención específica sobre caso de sospecha de coronavirus”, dijo Valenti.