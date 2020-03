Donald Trump suspende viajes desde Europa hacia Estados Unidos durante 30 días por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió la noche de este miércoles la entrada al país de extranjeros provenientes de Europa durante 30 días.

Así lo informó Trump a través de una cadena nacional desde el Despacho Oval en la que informó además que “estamos trabajando muy duro en esto, estamos en un momento crítico”.

«Para evitar que nuevos casos entren a nuestras costas, suspenderemos todos los viajes desde Europa a los Estados Unidos durante los próximos 30 días», dijo Trump, quien además señaló que esta medida entrará en vigencia este próximo viernes.

President @realDonaldTrump just addressed the nation from the Oval Office.

«We are marshaling the full power of the federal government and the private sector to protect the American people.» pic.twitter.com/2YuF31enLo

— The White House (@WhiteHouse) March 12, 2020