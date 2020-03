Marvin Benard logró dar con el balance que buscaba conseguir en la nómina de la Selección de Beisbol. El mánager del equipo nacional de una u otra forma pretendió contar con jugadores integrales, que fueran los mejores en sus posiciones y estuvieran en óptimas condiciones para aportar al objetivo, pero de igual forma fueran buenos compañeros de equipo y apoyaran al resto cuando les tocara estar en el banquillo. No quería caras largas en el banquillo, sino gente sumando a la causa en común: clasificar al Clásico Mundial de Beisbol.

El mensaje de Benard lo captaron todos y entendieron que el equipo estaba por encima de las individualidades o nombres. Todos llegaron con esa idea bien interiorizada, que se reflejó en los entrenamientos en los días previos del debut en el Preclásico. Esa buena armonía y fortaleza del plantel no supo materializar porque el torneo se pospuso por el coronavirus.

“Si lo veo por la manera deportiva, nos hizo más daño (la suspensión) que beneficio. La razón es que los muchachos estaban listos mentalmente y físicamente. Entrenamos duros. Es como un boxeador, entrena duro y después espera que lo físico responda cuando le toque la pelea. Nosotros íbamos a clasificar al Clásico, lo presentimos por todo eso”, explicó Benard.

Un plan de acción

El Preclásico no tiene fecha de reanudación. Benard consideró que es difícilmente repetir esa misma atmósfera porque ese nivel y armonía se consigue muy pocas veces y es complicado repetir. “Lo mental es lo duro, mentalmente estaban listos. Todos tenían ese fuego que estaba ardiendo, eso es lo que me molestó más que cualquier cosa al momento de posponerse. Ahora tenemos que encender esa leña de nuevo para que ese fuego se caliente. No están difícil, depende del pelotero. Hay unos que bajan su guardia, otros que no. Les dije que se mantengan mentalmente listos y que no bajen la guardia porque es difícil regresarla”.

Antes de ir al Preclásico lo más seguro es que Benard debe conformar la Selección para eliminatoria a los Juegos Olímpicos, que se mantienen para mediados de año en Tokio, Japón. “Esto hace que los jugadores mantengan la competencia. El mensaje más grande que les dije es que no bajen su guardia. Si ellos creen que están cómodos en la Selección, llegan al Pomares y aparece otro jugador que estaba en los planes y sube su nivel y se pueden hacer cambios también”.

Benard sostendrá una reunión con Nemesio Porras, presidente de la federación de beisbol, en los próximos días para ver qué se va hacer para ambos torneos. “Estoy dispuesto hacer lo que se tiene que hacer. Será interesante este proceso”.

Detalle

Benjamín Alegría y Rafael Estrada no regresaron con el resto de la Selección de Beisbol el sábado.

Marvin Benard señaló que ellos aprovecharon para darse unos días más y visitar familiares. El mánager aseguró que los dos regresarán a Nicaragua, sin embargo no precisó si los dos se marcharon con su permiso.