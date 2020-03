Se cancela el evento de los Gemelos Alvarado: «No me aflijo, aunque uno gana por pelear no por lucir como campeón»

Félix «el Gemelo» Alvarado sigue reconcentrado. Sabe que ya no peleará el 25 de abril ante Dejaay Kriel, pero su trabajo es entrenar. «En dos semanas nos dijeron que sabríamos una posible fecha», relata el campeón de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Alvarado sumaba tres meses de arduo trabajo en el gimnasio. Por las mañanas corría, luego descansaba junto a su hermano René, campeón de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y tras un pequeño almuerzo se dirigía al gimnasio Roberto Huembes. Esa estaba siendo su rutina, la cual bajará un poco la intensidad, no las ganas por volver al ring.

En el evento programado para Indio, California, René chocaría en su primera defensa ante Róger Gutiérrez. «Anoche recibí la notificación de Golden Boy por el Coronavirus, pero fue hasta este martes que nos recomendaron decirlo», indicó Carlos Ruiz, apoderado de René Alvarado. Otro que tuvo contacto directo con Robert Díaz, concertador de peleas de Golden Boy Promotion, fue Ricardo Rizzo, quien trabaja con el manejador de Félix Alvarado. «Hablé con él y me dijo que todas las peleas se cancelaban y para mayo o junio se podrían realizar si esto se compone», señaló Rizzo.

«No me deprimo por esto»

Félix Alvarado no ha tenido mucha suerte. Para diciembre tenía programada una pelea de unificación contra Ken Shiro, la cual sería la bolsa más grande de su carrera al ganar encima de los 100,000 dólares, pero no pudo hacer la pelea porque se enfermó y la recuperación fue demasiado lenta, siendo afectados principalmente sus pulmones y ahora se vuelve a posponer su segunda defensa, aunque en esta ocasión ya está firmado con Golden Boy.

«Yo me mantengo reconcentrado. Si es un golpe duro, pero hay que darle gracias a Dios por todo. Por algo suceden estas cosas. No me deprimo ni me hundo por esto. Tengo el apoyo de mi manejador y el evento no se eliminó, sino que será en otra fecha. No me aflijo, aunque necesito el dinero porque uno gana por pelear no por lucir como campeón. No me siento como cuando se me cayó la pelea de Japón por mi enfermedad porque era una oportunidad que difícilmente se iba a volver a dar. Esta vez sí se dará. Para esta pelea entrené durante tres meses y me faltaba un mes», concluyó el Gemelo.