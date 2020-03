Angel Mick lanza «Poison», el segundo sencillo de su tercer disco

Lleva once años en el mundo musical. Su trayectoria incluye conciertos tanto a nivel nacional como internacional. A la fecha ya casi suma los tres discos. Se trata de Angel Mick, joven de origen granadino que inauguró el año 2020 con el lanzamiento de “Jump in the pool” y este 20 de marzo se prepara para difundir en las radios del país “Poison”.

“’Jump in the pool’, es una canción que está pensada y hecha para el verano, para bailar y disfrutar, ya cuenta con 25 mil reproducciones de su lanzamiento, es una canción que se ha expandido muy bien en todo el territorio nacional, además ha alcanzado entrar en rotación en diferentes radios a nivel internacional. En Honduras me han reportado que está sonando muy bien y eso me tiene muy emocionado”, refiere el joven de 29 años.

De acuerdo con el joven artista de forma personal también le han reportado que su música está sonando en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, donde ha tenido buena aceptación.

Su primer disco es Angel Mick greatest hits vol 1 y el segundo es ECP: “El que canta y produce” y este año se prepara para lanzar la casa por la ventana con el estreno de su tercer disco 20/20, del que se desprende los sencillos “Jump in the pool” y “Poison”, este último también es música de fiesta y bailable.

Además de cantar, produce y compone para otros artistas bajo su productora Urbano Récords.

Sus inicios

Su pasión por la música se da cuando estaba en secundaria en el Colegio Autónomo Doctor Lorenzo Guerrero en su ciudad natal Granada.

“Empecé cantando con mis compañeritos a la edad de 15 años, logré entrar en un grupo que había en Granada que también eran artistas urbanos, estuve cantando con ellos, hasta que logré independizarme y empezar mi propia carrera, lancé mi primer sencillo en diciembre del año 2009 que es ‘Confesión de amor’, que es mi éxito más grande y desde entonces no he parado”, cuenta.

