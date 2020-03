Los dueños de vehículos tienen menos de dos semanas para comprar el sticker de rodamiento porque a partir del 1 de abril, bien podrían ser multados por oficiales de tránsito al agotarse el plazo de los primeros tres meses del año que otorga la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular (ley 431).

De acuerdo a la citada ley, la persona que no haya honrado el tributo en el primer trimestre del año, está sujeto a una multa de cien córdobas y aunque en la misma no aclara que es motivo para ser llevado al depósito vehicular, el concejal Sellin Figueroa, del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) no duda que lo hagan por el abuso de autoridad que impera en el país.

«No dudo que la Alcaldía va a ejercer una presión con operativos policiales para llevar todos estos automotores que no tengan el sticker al depósito vehicular. Es aquí donde entra la rentabilidad para la comuna porque se cobra multa y cobro por traslado en grúa. Lo sensato es ir en estos días que todavía quedan para evitarse inconvenientes y desembolsarse luego más dinero por las multas», recomendó Figueroa.

El cobro de rodamiento es un impuesto que en los últimos seis años las autoridades municipales ha potencializado y en este 2020 aspiran a recaudar 34.3 millones de córdobas, cuando el año pasado lograron 29.3 millones por el mismo concepto.

Para Figueroa, la proyección de captar cinco millones de córdobas más que el 2019 no corresponde a la venta de vehículos «porque que venga por naturaleza del mercado es difícil, ya que ha decrecido la venta de vehículos nuevos y usados». Aseguró que se trata de cobrar el rodamiento de los últimos tres años a esos dueños de vehículos que no pagaron.

Dónde se puede pagar el rodamiento

Para quienes todavía no han pagado la calcomanía de rodamiento, pueden hacerlo en cualquiera de las siete delegaciones distritales de la Alcaldía y en las cajas habilitadas en Plaza Cuba, costado sureste del nuevo estadio nacional Dennis Martínez y las centrales, ubicadas en el Zumen.

En los últimos años decenas de dueños de vehículos han dejado para última hora el pago del rodamiento y pese a habilitarse varias cajas temporales en diferentes puntos de la ciudad, las filas son kilómetros. Una de las razones es que ante la avalancha de ciudadanos, los sistemas se saturan y el proceso demora.