Juan Sebastián Chamorro sobre suspensión de estudiante de la Upoli: «Este rector no debería estar en esa oficina, no sabe ni siquiera redactar una carta»

El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, manifestó este miércoles que una persona que ni siquiera sabe redactar una carta, no debería ser el rector de una universidad, en alusión al rector de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Norberto Herrera, quien suspendió a la estudiante Dolly Mora por ser opositora política, a través de una carta con errores ortográficos y citas inventadas de la Biblia.

Chamorro dijo que solicitarán la renuncia del rector Herrera a las autoridades de la iglesia Bautista, que es la organización que dirige esa alma máter.

«Este rector no debería estar en esa oficina, no sabe ni siquiera redactar una carta. Comete horrores ortográficos, inventa versículos de la Bíblia, y eso es lo de menos, lo más importante de todo es que viola el derecho a la educación y, ademas, admite que se están dando amenazas de muerte en contra de Dolly en la universidad y no hace nada. De tal manera que este señor está siendo encubridor de un posible atentado por parte de las turbas de UNEN», dijo Chamorro.

El rector Herrera suspendió la matrícula de Dolilfa Rebeca Mora Ubago, conocida como Dolly, de la carrera de Ciencias Políticas y gestión pública en la Escuela de Derecho, el pasado lunes 16 de marzo, sin detallar por cuánto tiempo y los motivos de la decisión. La joven es una conocida opositora, miembro de la Alianza Cívica.

Dolly acusó al rector Herrera de suspender su matrícula debido a que cedió a las presiones de los sindicatos orteguistas que funcionan a lo interno de la universidad y de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el brazo represor de la dictadura en las universidades públicas de Nicaragua.

Pero además de las crítica a la suspensión de Dolly por ser opositora, también llamó la atención la mala redacción ortográfica de la carta y la manipulación de las citas bíblicas.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, publicó una serie de mensajes en su plataforma en Twitter, en los que señala al rector de la Universidad Politécnica (Upoli), Norberto Herrera, de manipular textos de la Biblia en la carta con la cual se notificó oficialmente a la estudiante Dolilfa Rebeca Mora Ubago, opositora miembro de la Alianza Cívica conocida como Dolly, de la suspensión de su matrícula en este centro de educación superior.