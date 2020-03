Conductores de «Venga La Alegría» entran en cuarentena ante un posible contagio masivo de coronavirus

El programa matutino de la cadena mexicana TV Azteca, «Venga La Alegría», salió al aire este viernes con un nuevo grupo de conductores. El motivo fue que uno de sus conductores, Patricio Borghetti, dio positivo al coronavirus, por lo que el resto de sus compañeros entraron en cuarentena ante un posible contagio.

Los conductores estelares del programa son Sergio Sepúlveda, Roger González, Flor Rubio, Laura G, Ricardo Cásares, Kristal Silva, Penélope Menchaca, El Capi Pérez, Cynthia Rodríguez, Brandon Peniche y Anette Cuburu, pero ellos ahora deben quedarse en casa.

¡Nadie les logra robar la victoria! 😱 Checa qué equipo ya no deja que le quiten el triunfo en el #SinPalabrasVLA. No te pierdas el mejor juego del mundo mundial. 👉https://t.co/o7uqTOnmsd pic.twitter.com/rAbpi8CiAO — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 19, 2020



«¡Como medida de prevención, nuestros conductores se encuentran en cuarentena para evitar cualquier tipo de contagio!», escribió en un tuit el programa acompañado de una foto de los nuevos conductores.

¡Comienza el fin de semana con el gran programa que tenemos en #VLA para divertirte y mantenerte informado! 🎊🎉😁📺 ¡Como medida de prevención, nuestros conductores se encuentran en cuarentena para evitar cualquier tipo de contagio! pic.twitter.com/CHuUg9ywbo — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 20, 2020

El programa también realizó un enlace en vivo con Sergio Sepúlveda, Anette Cuburu y Laura G, tres de sus conductores que ya están en cuarentena.

¡Nos enlazamos en vivo con nuestros queridos @LAURAGII, @anetteoficial y @SERGESEPULVEDA quienes se encuentran en cuarentena para evitar una posible propagación del COVID-19!

🙌📲📺

¡Sigue la transmisión en vivo y gratis aquí: https://t.co/gQ6ToBhlaQ! pic.twitter.com/VVUtDBYQG5 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 20, 2020

Por ahora los nuevos conductores de «Venga La Alegría», serán Horacio villalobos, WIlliam Valdés, Sofía Aragón, Eddy Vilard y Rafa Mercadante, entre otros.

El caso de Patricio Borghetti

Patricio Borghetti dio positivo a su prueba de Covid-19, misma que se realizó inmediatamente después de que su pareja, Odalys Ramírez, diera positivo a la misma.

“Confirmado. Covid-19, me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos, la verdad, obviamente por la cercanía. Me siento perfectamente bien, no tengo ningún sintoma, ni fiebre ni tos; me siento perfectamente bien, parece que por ahora me está dando asintomático, pero el estudio dio positivo. Ella se encuentra bien, ella sí tiene un poco de tos y falta de aire, pero muy moderado”, dijo en este video en su cuenta de Instagram.



Patricio señaló que había viajado a Madrid, y que tal vez esa era la razón de la infección; sin embargo, ya lo consultó con su médico. “Me dicen que aparentemente no es de Madrid (el contagio). Yo viajé a Madrid y hace 18 días que regresé a México. Por los días, si me hubiera contagiado yo en Madrid, ahorita me tenía que haber salido negativo. No es una ciencia tan exacta, pero lo que me dicen es que el contagio, aparentemente, no fue en Madrid. No sabemos cómo nos pudimos haber contagiado, ya hay muchos casos en México, no sé si Oda se contagió antes o yo, da igual».

El también actor agregó: «No se imaginan lo cuidadosos que somos nosotros, somos obsesivos con el antibacterial, llevo muchos días obsesionado con el tema y por suerte me he mantenido sin contacto, no saludo a nadie de beso”.

Por ahora el conductor debe estar aislado por 15 días en una cuarentena forzosa, «deseó no haber contagiado a nadie a la vez que pidió tomar precauciones y ver la situación con optimismo. Les voy a estar mandando información de todo el proceso para que sepan de primera mano cómo se vive esa enfermedad».