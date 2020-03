10 cosas que no debés hacer durante la pandemia del nuevo coronavirus

Nicaragua se sumó este miércoles 18 de marzo a los países con casos confirmados del nuevo coronavirus y las autoridades sanitarias han llamado a los ciudadanos a seguir las medidas de prevención para evitar el contagio.

Horas después de que la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, confirmó el primer caso de contagio, los nicaragüenses salieron a abastecerse de alimentos, productos de limpieza e higiene ante una posible escasez de los mismos y como una medida ante la llegada del Covid-19 al país.

También se observó a los pobladores usar mascarillas y en algunos casos guantes en el transporte urbano colectivo, en vehículos particulares y en las calles.

Lea además. Estos son los negocios que han cerrado como medida de prevención ante el coronavirus en Nicaragua

Te mostramos diez cosas que como ciudadano o ciudadana debés evitar hacer durante la pandemia que ha afectado a más de 240 mil personas y ha matado a más de 10,000.

1- Acaparar todos los productos

En Nicaragua y otros países se han difundido imágenes en redes sociales de pobladores comprando productos en exceso, lo que ha provocado la escasez de los mismos, el desabastecimiento en una parte de la población e incluso la especulación con los precios en algunos lugares. Esta acción puede poner en riesgo la salud de las personas pues al no encontrar productos como jabón están más propensos a contagiarse.

En un recorrido hecho por el diario LA PRENSA se constató que los nicaragüenses acudieron a las farmacias en busca de alcohol gel y alcohol, dos productos que están escasos.

Lea también: Recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus en casa

Recordá que los demás ciudadanos también necesitan abastecerse de alimentos y productos de limpieza.

2- Compartir información falsa

Las autoridades sanitarias han llamado a la población a utilizar las fuentes confiables para informarse respecto al nuevo coronavirus y a no difundir información falsa.

En las redes sociales se han compartido videos, noticias y fotos sobre supuestos casos de coronavirus, los hospitales donde son atendidos los pacientes, así como recetas caseras para evitar el Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desmentido una decena de mitos que han surgido respecto a formas para prevenir contagiarse y para tratar la enfermedad: el uso del ajo, las altas temperaturas evitan la propagación, entre otros.

Puede interesarle: Seis datos falsos sobre el Covid-19

El portal digital de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de las enfermedades (CDC) son dos organismos que pueden brindarte información confiable respecto a síntomas, medidas de prevención y recomendaciones ante el nuevo coronavirus.

3- Entrar en pánico

Aunque todos estamos expuestos al contagio del nuevo coronavirus, los especialistas recomiendan cuidar la salud mental y seguir las medidas de prevención. Es responsabilidad de cada ciudadano protegerse y tomar las medidas necesarias para evitar contagiarse y propagar la enfermedad.

La OMS recomienda disminuir el tiempo que utiliza para informarse sobre la pandemia y que podría causarle angustia, puede hacerlo dos veces al día o en horas específicas. Además insta a la empatía con sus vecinos que además de brindarle apoyo, asegura el organismo, puede ser beneficioso para usted.

4- No tomar las medidas de prevención

Las autoridades sanitarias han hecho énfasis en que las medidas preventivas ayudan a evitar el contagio y la dispersión del Covid-19. La OMS sostiene que todos están expuestos a la enfermedad, aunque exista un grupo más vulnerable.

Recuerde que la pandemia del coronavirus es un problema de salud que ha afectado a al menos 160 países y ciudades en el mundo y causado la muerte de más de 10,000 personas.

Tocarse la cara con las manos sucias, no taparse al estornudar o toser, tocar superficies contaminadas o exponerse a lugares con gran concentración de personas aumentan las probabilidades de contagio.

5- Ignorar los síntomas

Si usted presenta tos seca, fiebre y dificultad para respirar debe acudir a un centro hospitalario pues son los principales síntomas que pueden indicarle que se contagió con el Covid-19. Tome en cuenta si se ha relacionado con personas que han dado positivo a las pruebas o que han viajado a países donde se han registrado brotes.

6- No acudir a los centros hospitalarios

Acuda a los centros hospitalarios si los síntomas se intensifican. Especialistas han instado a hacer una llamada al hospital para reportar su caso ante de visitarlo. El coronavirus está relacionado a problemas con el pulmón y puede producir complicaciones como neumonía bacteriana, Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda (SIRA) o choque séptico.

En Nicaragua, el Ministerio de Salud habilitó la línea telefónica 8418-9953.

7- Fumar

Las personas que consumen cigarrillos en exceso también están expuestas a presentar complicaciones tras contagiarse del nuevo coronavirus, de acuerdo a Luis Quant, infectólogo e internista en Managua.

8- Usar mascarillas en exceso

La OMS recuerda a los pobladores que el uso de mascarillas en necesario solo cuando presente tos o estornudos, o cuando atiende a una persona sospechosa de portar la enfermedad.

Además recuerda que las mascarillas deben ir acompañadas del lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos o con alcohol gel en una concentración mayor al 60%.

9- Automedicarse

No existe cura contra el Covid-19, apenas algunos países trabajan en la producción de una inyección. Medicamentos como la ibuprofeno no contribuyen a evitar el contagio o tratar los síntomas, pues no hay estudios científicos que comprueben su efectividad. En el caso de los antibióticos, la OMS recuerda que estos solo tratan infecciones bacterianas no de un virus.

10- Viajes innecesarios

Muchos de los casos de contagio en el mundo se han producido por personas que contraen el Covid-19 y viajan a otros países, sin tomar las medidas de prevención. Como medida, los países han restringido la llegada de viajeros en su totalidad o que lleguen de países donde hay brote. En Nicaragua, hasta el momento el gobierno de Daniel Ortega no ha impuesto ninguna restricción.