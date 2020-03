Las aerolíneas American Airlines y Spirit Airlines suspenderán sus vuelos hacia Nicaragua. Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en su cuenta oficial de Twitter. A estas dos aerolíneas se suman Avianca y y United Airlines, quienes ya habían confirmado la cancelación de sus vuelos y conexiones al país.

Las cancelaciones se dan a raíz del brote del Covid-19 a nivel mundial, por esa razón la Embajada invitó a los ciudadanos estadounidenses a que se comuniquen directamente con las aerolíneas que operan fuera de Nicaragua para recibir actualizaciones sobre cancelaciones de vuelos y suspensión de servicios.

American Airlines suspenderá operaciones a partir del 27 de marzo; y Spirit Airlines hará lo mismo a partir de este martes 24 de marzo.

Message for U.S. Citizens: Suspension of Several Airline Services – 3/22/2020: American Airlines plans to suspend flights to and from Managua beginning 3/27/2020; Spirit Airlines beginning 3/24/2020; and United Airlines beginning 4/1/2020. More: https://t.co/coHBGgPEYT pic.twitter.com/hVWzWt8ij9

