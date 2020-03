El gobierno de Costa Rica «coordina» con las autoridades de Panamá el paso de migrantes «extracontinentales» (algunos provenientes de Asia y Africa por su territorio a los que escolta en buses y los deja en su frontera norte, es decir, en territorio nicaragüense. Se desconoce que pasa con ellos una vez que las autoridades vecinas los entregan en Nicaragua.

La medida, según las autoridades vecinas, se hace para evitar una «crisis humanitaria» entre ambos países (Costa Rica y Panamá), pese a que el pasado 18 de marzo anunció el cierre de sus fronteras para contener el brote del nuevo coronavirus (Covid-19).

Michael Soto, ministro de seguridad de Costa Rica, dijo en entrevista a un medio radial costarricense que esta acción es para evitar la situación que vivieron en el 2016, cuando «hubo una crisis humanitaria de personas atascada» en las fronteras de ambos países, por la negativa de Nicaragua de prohibirles el paso. Soto no explica si la misma coordinación hecha con autoridades de Panamá, se hicieron con Nicaragua y si el régimen Ortega-Murillo toma alguna medida una vez que llegan al territorio.

Lea además: Costa Rica quitará residencia a extranjeros si violan la cuarentena e intentan salir del país

Según la Dirección de Migración de Costa Rica, las autoridades migratorias de Panamá reconocieron «la nula posibilidad de contener el flujo migratorio de las 2,600 personas extraregionales que permanecen en su país, quienes ingresan vía terrestre y marítima».

Soto señaló que el acuerdo con Panamá, fue que el flujo de personas serán de las que no estén detenidas ni en albergues y cuenten con un certificado médico de que estén bien de salud. Asimismo, las autoridades médicas costarricense atenderán a los migrantes, quienes serán trasladados en buses desde Paso Canoas hasta la frontera norte; Nicaragua.

Puede interesarle: Autoridades de Costa Rica y Nicaragua se reúnen de urgencia en Peñas Blancas para adoptar medidas conjuntas por el Covid-19

«Si no lo hacemos así, los cantones de la zona sur se van a llenar de personas en las calles, porque estas personas no van a detener la marcha porque su objetivo es llegar al norte del continente, y Panamá no lo puede impedir porque no están detenidos. Se está tratando de mantener un flujo pensando en cuidar la salud de los costarricense», explicó Soto.

El funcionario público manifestó que este proceso lo harán lo más rápido posible, para evitar cualquier contagio, y espera que las autoridades nicaragüenses permitan el paso de estas personas para agilizar el plan.

Pobladores de esa zona fronterizas, se mostraron preocupados por el flujo de migrantes «extracontinentales» y la situación de emergencia que tiene el país ante el coronavirus. Hasta este 23 de marzo, las autoridades de salud de Costa Rica registraban 177 casos confirmados, de los cuales 18 son extranjeros y 159 son costarricences.