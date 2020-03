Viajes al norte de Nicaragua podrían disminuir su frecuencia de viajes por Covid-19

Cooperativas del transporte intermunicipal del país podrían disminuir las frecuencias de salidas de las unidades para algunos corredores, esto ante la poca demanda de usuarios registrada en los últimos días, a causa del Covid-19.

Francisco Moreno, presidente de la Cooperativa de Transporte del Norte (Cotran), reconoció la afectación en el sector y que este martes dos buses no salieron de la terminal de Estelí porque no habían pasajeros. Ante la situación, adelantó el dirigente, las cooperativas que salen de la terminal Rigoberto Cabezas, en el mercado Mayoreo, se reunirán para decidir qué hacer, de lo contrario seguirán reportando pérdidas.

Una posibilidad es alargar el tiempo de salida de un bus con otro, esto en consenso de todos los presidentes de cooperativas. De acuerdo a Moreno, si se toma esta decisión, no sería necesario solicitar autorización de las autoridades de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) «porque si no hay pasajeros, no llevamos a nadie. Y no vamos a ir a perder».

La decisión será tomada por la Cotran, Cotlántico y Conitrain. Estas tres cooperativas salen del Mayoreo y comparten destinos hacia el norte del país, una de las zonas de mayor demanda de viajes por asuntos de estudio y laboral.

Buseros de Carazo con esperanza

Aunque igual están siendo afectados por la poca cantidad de usuarios, Jaime Machado, socio de la Cooperativa Codevo, que cubre la ruta Jinotepe-Diriamba-Managua, aseguró que al menos por ahora el resto de socios no contemplan reducir la cantidad de viajes y confían en que la situación pronto mejore.

«Si un vehículo salía cada 15 minutos y después (con un ajuste) va a demorar 40 minutos, a muchos usuarios no les serviría. Todas esas cosas hay que pensarlas antes de tomar una decisión. Por eso hasta la fecha vamos a seguir igual, es lo que hemos decidido los socios de la cooperativa», sostuvo Machado.

En Rivas se reduciría flota

Transportistas de la ruta Managua-Rivas también han reportado disminución en la demanda del servicio y por tal situación convocarán a una sesión extraordinaria con el resto de socios para consolidar una propuesta única que apunte a reducir las afectaciones, siendo una de estas reducir la flota de unidades. Esto significa que los buses saldrían más retirados.