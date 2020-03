Las 27 asociaciones médicas existentes en el país se pusieron a la orden del sistema público de salud para aportar científicamente a la lucha contra le expansión del coronavirus en el país que tiene -según el gobierno-dos casos confirmados y hasta hace algunas horas, 14 sospechosos, según información de la vocera estatal Rosario Murillo.

Los médicos saludaron las medidas preventivas que la población ha venido realizando por su cuenta para resguardarse, aunque expresaron estar preocupados por el avance del virus. Agregan que es de suma importancia que al comunidad médica, el Estado y los nicaragüenses en general acaten las recomendadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) como: mantener la distancia de más de un metro y medio entre persona y persona, no tocarse la cara, no saludar con la mano ni con el puño y lavarse las manos con agua y jabón por 40 segundos, el distanciamiento social que implica no salir de su casa, solo por razones muy necesarias y evitar las aglomeraciones de personas.

Dijeron también que reconocen y valoran el derecho a ser informados correcta y transparentemente sobre el virus a fin de evitar el pánico colectivo. Recuerdan también que todos los nicaragüenses deben estar atentos a los síntomas de alarma para una detección temprana como son: fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolores musculares, así como también pérdida del sentido del olfato.

Demandan protección para personal médico

Han sido múltiples las denuncias de especialistas de la medicina que trabajan para el Estado, en las que aseguran que las autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, les prohíbe el uso de mascarillas y guantes para evitar causar pánico en los hospitales públicos. Además, han denunciado en el anonimato, las peligrosas visitas casa a casa que por órdenes del gobierno se hacen y donde también les han exigido acompañamiento de trabajadores del Estado. También sin protección.

Eso explicaría porque los especialistas demandan en su comunicado «a las autoridades públicas y privadas que se les proporcione equipo de protección personal a los trabajadores de salud en contacto directo con los pacientes con Coronavirus, así como asegurar las condiciones de higiene de manos y control de superficies donde el virus se aloja hasta por nueve días», dijeron.

Aseguraron además, que el personal de salud tiene un gran desafío en el manejo del paciente con COVID-19. «Con la adecuada información de Bioseguridad, debemos estar preparados todos, para protegernos durante las actividades generadoras de aerosoles y el contagio por contacto», señalan en momentos en que los comunicados sobre pruebas, casos confirmados y sospechosos no son difundidos claramente por Murillo y las autoridades del Minsa.

Los médicos finalizan su comunicado, poniéndose a las ordenes de sistema de salud. «Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con el sistema de salud, sociedad civil, organismos no gubernamentales, a fin de poner a disposición nuestros conocimientos científicos-técnicos en beneficio del pueblo nicaragüense sin distingo de raza, credo político o religión porque consideramos que el derecho a la salud es un derecho humano».