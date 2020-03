Saprissa podría llevarse a jugador tico que milita en el Diriangén FC

El Deportivo Saprissa está dispuesto a repatriar al jugador costarricense Sebastián Barquero, quien milita con el Cacique Diriangén FC en la Liga Primera, que sigue en actividad pese a que la pandemia del coronavirus, que ya dejó un fallecido en Nicaragua.

Lo anterior es debido a la preocupación que siente Barquero ante la pandemia y que manifestó a Víctor Cordero, gerente deportivo de Saprissa, en declaraciones a Estefan Monge, de Espn.com.

«Lo último que conversé con Sebastián fue que las autoridades del fútbol nicaragüense analizarían suspender la liga. Lo he notado inquieto, como todo ser humano. Al sentirse lejos de la familia en una situación como esta, se preocupa más, pero a la vez está muy tranquilo y espero que todo se resuelva, nosotros estamos anuentes a ayudarle», explicó Cordero alsitio antes mencionado.

El miércoles pasado, la Liga Primera continuó su actividad, pese al llamado de varios futbolistas, sobre todo del Cacique Diriangén, de suspender temporalmente dicha liga por precaución.

El miércoles en la jornada 12, Barquero jugó de titular en el juego que terminó empatado a un gol con CD Las Sabanas de la Liga Primera, que desde hace semanas decidió que se jugará a puerta cerrada ante el coronavirus.

«Don Andrés Cuadra (presidente del club Diriangén) me comentó que, en caso de que se suspenda el campeonato o no se proceda con eso, conversará con Sebastián para saber si quiere regresar a Costa Rica. Ya es una decisión personal de él. Nuestro doctor, Esteban Campos, tiene todo un protocolo sanitario que realizó a los jugadores y, en el caso de que Sebastián regrese, tendría que conversarlo con para realizarle uno a él», agregó Cordero.

Por su parte, Barquero, en un video publicado en el sitio ESPN dejó clara su preocupación ante la pandemia que tiene al mundo en vilo. «Hola, buenos días, mi nombre es Sebastián Barquero, quería hablar sobre este tema tan complicado que estamos viviendo a nivel mundial. La verdad en mi caso es muy complicado porque acá en Nicaragua. Se dice que acá hay muchos casos, y la verdad eso me tiene muy preocupado, de hecho ni salgo de mi casa por temor a eso. Lo que más quisiera hacer es estar con mi familia allá en Costa Rica, pero no puedo porque tengo que seguir jugando aquí. Acá se sigue el torneo, entonces a esperar a ver qué pasa y si se resuelve algo lo antes posible para poder estar allá en Costa Rica con mi familia, De todo corazón les mando un fuerte abrazo y mil bendiciones a todos allá en Costa Rica, que Dios me los proteja y me los bendiga», finalizó el futbolista costarricense.

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa), Nicaragua reportaba dos casos positivos, previo a anoche cuando murió uno de los contagiados por el letarl virus.

Cabe señalar que Dirangén es el único equipo que se ha manifestado a favor de suspender de manera momentánea la Liga Primera ante la pandemia.

Previo a la jornada 11, el fin de semana pasado, el conjunto Real Madriz había manifestado en su cuenta oficial de Facebook que no se presentaría al duelo con Real Estelí, pero minutos después borraron la publicación diciendo que era falsa.