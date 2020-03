Este es el mensaje de nueve mujeres nicaragüenses para ayudar a prevenir el Covid-19 en el país

Reinas de belleza, presentadoras de televisión, cantantes, motivadoras…. Nueve mujeres nicaragüenses se unen para concientizar a la población sobre lo importante que es quedarse en casa debido a la pandemia del Covid-19 que este jueves por la noche cobró la primer vida en Nicaragua.

Lea también: Artistas, misses, presentadores y otras personalidades nicas contra el Covid-19

Margarita Pasos, Farah Eslaquit, Eveling Lambert, Hazel Cuadra, Katia Cardenal, Nadia Vado, Adriana Paniagua, Valeria Sánchez y Berenice Quezada se unieron para mediante carteles decirte que «nos tomaos esto muy en serio y nos quedamos en casa, por favor quédate en casa eso salvará muchas vidas».

Puede interesarle: #YoMeQuedoEnCasa, el mensaje de famosos como Juanes, Ricky Martin y Miguel Ángel Silvestre por el coronavirus

Aquí te dejamos el mensaje de estas nueve mujeres en su red social de Instagram.

Margarita Pasos: «Tu bienestar mental es tu responsabilidad dile no a la hiper- información, películas o programas de drama o miedo, chisme, conversaciones tóxicas. Todo esto es chatarra mental y te puede enfermar física y emocionalmente. Dile sí a la proteína mental: lectura, oración, risa, cursos online, meditación. Estos son momentos para cuidarnos y estar fuertes. Quédate en casa, desconéctate de las noticias y conéctate con tu familia, con tu poder superior y con tus metas».

Farah Eslaquit: «De todo corazón les pido a los que puedan trabajar desde casa ¡háganlo! ¡Quédense en casa!. Cada uno de nosotros estamos sacrificando algo importante, no es tiempo de vacaciones, hay muchas pérdidas de por medio, desde nuestro trabajo, ventas, y más… pero lo estamos haciendo por vos, por los más vulnerables, porque está en nuestras manos que esta pandemia no se vuelva una catástrofe en el país. ¡Gente! Sigan todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud – todas sus redes sociales y web están actualizadas con información verdadera y de mucha utilidad en estos momentos… no esperen a que sea muy tarde. Extremen medidas de higiene pero sobretodo traten de quedarse en casa»

Evelin Lambert: «Este es un trabajo en equipo así que si tenés la posibilidad de quedarte en casa, hacelo. Si no podés quedarte en casa recordá hacer caso a las recomendaciones y medidas de prevención de la Organización Mundial de la Salud como lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse los ojos, nariz y boca.⁣ ⁣Evitar lugares concurridos.⁣ Mantenga el distanciamiento social. Por tu familia, por tus amigos, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo… por todos, cuidémonos y cuidá a los demás⁣».

Hazel Cuadra: «Yo me quedo en casa por mi Sofi y todos los niños con cáncer que como ella tienen su sistema inmunológico débil para batallar el coronavirus. Por favor les pido, si pueden, quédense en casa por todos ellos. ¡Juntos podemos!».

Katia Cardenal: «Si está en tus posibilidades quédate en casa. Nos tomamos esto muy en serio y nos quedamos en casa. Por favor quédate en casa, eso salvará muchas vidas».

Nadia Vado: «Nicaragua vamos que si se puede. Si está en tus posibilidades quédate en casa por amor a la vida, por amor a todos».

Adriana Paniagua: «Porque juntos podemos alcanzar más cosas. Yo sé que no todos podemos quedarnos en casa, pero aquellos que tienen la oportunidad háganlo por sus familiares, por sus hijos, por sus abuelos, por sus hermanos y sobretodo por la sociedad, por todas aquellas personas que arriesgan sus vidas yendo al trabajo y por todos aquellos que están en los hospitales. Hoy en día estamos viviendo una pandemia, una crisis y una enfermedad que arrebata vidas sin importar raza, edad, estatus social, puede tocarle a cualquiera pero está en tus manos prevenirlo y evitar a que se siga propagando. Juntos vamos a salir adelante, no están solos».

Valeria Sánchez: «Yo me quedo en casa por los que no pueden, por los que viven el día a día, por los que sus trabajos no los han enviado a casa, por mis abuelos, mis papas y los tuyos. Son momentos duros y confusos pero ánimo, que todo pasa. Salí de tu casa a lo estrictamente necesario. No es momento de fiestas y reuniones. Es momento de aislarte con tus seres queridos o solo. No importa el punto es que te cuides para que nos cuidemos entre todos. El Covid-19 no es un juego».

Berenice Quezada: «Mi gente pinolera, si ustedes pueden quédense en casa esta acción nos ayudará a salvar muchas vidas. Estos son tiempos difíciles, son momentos para tomar responsabilidad y darnos cuentas de que está en nuestras manos que no pase a más, debemos de afrontar de una manera responsable lo que esta aconteciendo, mantenernos unidos, solidarizarnos, no se trata que solo vos estés sano, sino también que los demás lo estén, por eso es importante si puedes quedarte en casa, de esta manera nos cuidamos todos».