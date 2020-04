Televisoras europeas interesadas en transmitir la Liga Primera de Nicaragua

La Liga Primera disputará este fin de semana la jornada 14 del Torneo de Clausura. El futbol de Nicaragua es uno de los pocos en el mundo, junto a Bielorrusia y Tayiquistán, que siguen activos a pesar de la pandemia del coronavirus que obligó parar todo el deporte en el mundo.

Puede interesarte: Anuncian el lanzamiento del último libro de Kobe Bryant

«Hay algunas solicitudes de televisiones europeas para retransmitir las fechas finales. Todavía no está cerrada y desconozco si se concretará. No obstante, por medio de las plataformas de la Liga se pueden seguir los partidos», indicó José María Bermúdez, secretario general de la Fenifut al Diario AS de España.

El futbol nacional ha sido conocido a nivel mundial porque es uno que está activo bajo las circunstancias actuales, algo criticado de varios sectores aunque también ha tenido buena acogida por amantes de este deporte en otros países al tener sus campeonatos clausurados.

«Según información oficial del ministerio de salud los casos existentes están controlados y con un seguimiento periódico responsable para ver la evolución de dichos casos». Se está jugando a puerta cerrada y está totalmente controlado por las autoridades. Nos basamos en la comunicación oficial y cumplimos con el protocolo de higiene. No hay ningún tipo de alerta ni cuarentena», señaló Bermúdez, quien indicó que la Liga Primera está prevista terminar a principio de mayo.