Régimen de Ortega se verá forzado a recortar Presupuesto General de la República. Comercio está desolado

Este fin de semana los restaurantes lucieron sus mesas intactas, los bares y centros comerciales se mostraron vacíos, algunas tiendas cerradas y las calles desoladas en pleno inicio de Semana Santa. Este el escenario que vive Nicaragua en las últimas semanas como consecuencia de la pandemia del coronavirus, situación que forzará al régimen de Daniel Ortega a recortar su meta de recaudar más de 70,000 millones de córdobas este año.

El comercio, uno de los principales actores de recaudación de impuestos, se ha visto directamente golpeado por el coronavirus, lo que endurecería la recesión económica del país y obligaría cambiar las proyecciones que el Gobierno de Daniel Ortega había estipulado antes de esta crisis mundial, analizaron economistas.

“Si el Gobierno está esperando recaudar algo en esta crisis, creo que está errando, no va a poder recibir todo lo que está esperando en impuesto porque si no vendés, no hay transacciones, si no tenés ingreso, si no tenés utilidades, el Gobierno no va a recibir nada”, declaró el economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, Róger Arteaga.

En un recorrido que realizó LA PRENSA este fin de semana por los principales centros comerciales y calles de Managua, se pudo constatar que el comercio está desolado. Encargados de puesto de restaurantes y tiendas de ropa reportaron que las dos últimas semanas el consumo ha bajado drásticamente. Algunas tiendas hasta han recortado horario de atención porque no hay compradores.

Este escenario conlleva a que si no hay recaudación se vería afectado directamente el Presupuesto de la República, situación que obligará al régimen de Ortega ha impulsar con urgencia un reporte presupuestario. Para este año, Hacienda espera en ingresos presupuestarios 79,199 millones de córdobas, provenientes principalmente de los impuestos.

Revisión de partidas

El economista Luis Murillo estimó que los niveles de recaudación caerían a mediano plazo, por lo que se necesitaría hacer un ajuste a la reforma tributaria, y planteó que expertos en el tema ya deberían trabajar en una propuesta ya que “tarde o temprano el sistema económico va a colapsar”.

“No solo el Estado va a colapsar por la falta de recaudación sino los mismos ciudadanos por el alto nivel de endeudamiento que tienen, por los elevados costos de servicios básicos. En una crisis lo que hay que tener es una política fiscal de carácter expansiva, creo que hay que hacer una reforma integral y una revisión de partidas», afirmó Murillo.

Y agregó: «Por ejemplo, no tiene sentido que se le dé un mayor ingreso a la Policía si no está haciendo mucho, porque la gente está en sus casas. Más bien deberían de establecer una mecanismo para buscar un fondo de emergencia para atender a la pandemia”.

“Desde el punto de vista fiscal deberían hacer una revisión de todo los impuestos indirectos (como impuesto de valor agregado) que son los que afecta a la micro, pequeña y mediana empresa y al consumidor”, expresó Murillo.

Amenaza de una depresión económica

En tanto el economista Arteaga agregó que a la situación de la pandemia mundial se suma los dos años de recesión económica que lleva el país, desde abril de 2018, más la brutal reforma tributaria y la reforma al Instituto de Seguridad Social (INSS), situación que conduciría a la economía a una depresión.

Se espera que el consumo interno también se vea afectado por la caída en la llegada de remesas, debido al galopante desempleo en los países donde hay más migrantes nicaragüenses. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, más de 10 millones de personas han solicitado subsidio por desempleo.

El investigador del Centro Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, estima que solo por esta recesión Nicaragua perderá unos 187 millones de dólares en remesas. Todo esto dañando el comercio interno y por ende las recaudaciones. El turismo dejará de aportar unos 77 millones de dólares.

El Gobierno de Ortega lejos de actuar en un plan de emergencia, como lo han hecho países como El Salvador que ha brindado subsidio para comida y ha postergado el pago de servicios básicos durante los próximos tres mese, ha mostrado pasividad ante esta pandemia que ha paralizado al mundo.

Hasta la fecha no hay restricción alguna del ingreso de extranjeros, se rehúsa a decretar cuarentena, a prohibir aglomeraciones, a suspender clases, y más bien, ha convocado a marchas, maratón y a festivales de verano. Sin embargo, eso no le ha garantizado que el comercio no se paralice.

Por si eso fuera poco, aerolíneas tomaron la decisión de cancelar sus vuelos a Nicaragua, ante la falta de medidas de prevención del gobierno, en momentos en que el Gobierno apuesta por el turismo en una de las temporadas altas del año, como es Semana Santa.

“Todo esto va a tener una enorme repercusión que lo vamos a sufrir todos los nicaragüense porque está recesión va a provocar que los negocios cierren, despidan gente, el desempleo es una consecuencia de esta crisis”, refirió Arteaga.

El economista estimó que esto llevará a que el Producto Interno Bruto caiga entre tres y cinco por ciento, porque habrá menos gente con capacidad de compras y menos empresas produciendo, agregándole que la recesión económica que se vive en el mundo golpeará el comercio exterior del país porque va haber menos demanda de los productos que se exportan.

“La economía mundial van a entrar en recesión, probablemente van a demandar menos los productos que exportamos. Todo esto va a provocar que la recesión que ya traíamos desde el 2018 se convierta en una depresión económica, que en economía es una situación mucho más difícil de revertir. Tiene que haber unos esfuerzos extraordinarios”, señaló el economista.