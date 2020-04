Campesinos de San Miguelito reclaman transparencia a la Coalición Nacional y piden ser tomados en cuenta para tomar decisiones

El líder campesino del municipio de San Miguelito, Río San Juan, Víctor Díaz González, demandó a la Coalición Nacional transparencia e inclusión de las bases campesinas en la toma de decisiones. También declaró que no se sienten representados por Medardo Mairena, dirigente campesino y coordinador del Movimiento Campesino.

«Cada organización debe tomar en cuenta a sus bases. Nunca puede ninguna organización decidir sin tomar en cuenta a sus bases, de cómo está trabajando cada organización, porque la Coalición Nacional tenemos entendido los nicaragüenses, que es la oposición en Nicaragua, y por lo tanto, exigimos que la Gran Coalición Nacional sean responsables y honestos con la población en general y todas sus bases. Que informen cómo va avanzando en cada organización y cuáles son las estrategias que hay, para continuar políticamente como oposición», dijo Díaz a través de un video en el que aparecen otros campesinos respaldando su reclamo.

El mensaje es dirigido a las siete organizaciones que conforman la Coalición Nacional. «Todos debemos ser respetados y tomados en cuenta en esta lucha que hemos emprendido en defensa de nuestros derechos y de nuestras tierras», agregó Díaz en otra parte de su demanda.

Díaz, quien estuvo nueve meses preso entre 2018 y 2019 por participar en las protestas civiles, criticó a otros líderes campesinos que «andan por sus propios beneficios e intereses», mencionando particularmente a Medardo Mairena y Kenia Gutiérrez.

«Por eso decimos que doña Kenia Gutiérrez y todos los miembros nombrados por Medardo Mairena no nos representan, porque no son honestos, no están trabajando por los intereses del movimiento campesino ni por el pueblo de Nicaragua. Están buscando sus propios intereses y beneficios», aseveró Díaz.

Otro de los campesinos que habla en el video, que se identifica como Adolfo, dijo que se están tomando decisiones «que no es con la voluntad del movimiento campesino».

«Reclamamos transparencia, por eso hacemos la sugerencia a todas las organizaciones que están en lucha, porque nosotros nos sentimos afectados por la supuesta representación, que sabemos que no nos representan y que se autollaman líderes del movimiento campesino», dijo Adolfo.

LA PRENSA intentó conocer la opinión de Mairena, Gutiérrez y de otros miembros de la Coalición Nacional, sobre las demandas de los campesinos de San Miguelito.

Kenia Gutiérrez dijo que están enojados por los mensajes que ella pone en las redes sociales, pero no profundizó sobre las diferencias que tienen.

La semana pasada fueron cuatro organizaciones estudiantiles que reclamaron voz y voto en la opositora Coalición Nacional, creada para enfrentar en bloque al régimen de Daniel Ortega en un eventual proceso electoral.

La Coalición Nacional la integran la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB), el Movimiento Campesino, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido de Restauración Democrática (PRD), el partido indígena Yatama y los movimientos Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que agrupa a excontras, y el Movimiento Campesino, liderado por Medardo Mairena.