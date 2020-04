OIT Centroamérica califica de «error» que un gobierno no ayude a las empresas a buscar medidas para proteger empleos

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Centroamérica señaló que para atender la crisis que se ha generado por el Covid-19, es necesario que haya un diálogo social, entre empresa y Gobierno, pero que han observado que en algunos países de la región, se ha mantenido al margen de la situación que están afrontando las empresas y trabajadores, lo cual es un error.

“Hay países donde los empleadores y trabajadores tienen consensuada medidas, pero con el gobierno no hay esa interacción lo cual no es bueno, esto afecta a dos factores fundamentalmente que es la empresa y el trabajadores y no contar con ellos (con las autoridades de gobierno), con sus visiones, con sus estrategias, me parece un error, porque ante una crisis todo mundo tiene que ceder”, dijo Carmen Moreno, directora de la OIT para Centroamérica, en el webinar denominado “Alternativas laborales para la protección del empleo y la sostenibilidad de las empresas”.

Moreno respondió así luego que Freddy Blandón, asesor jurídico del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), hizo referencia a que en Nicaragua el sector privado estaba incentivando un canal de conversaciones con el Gobierno de Daniel Ortega para proteger el empleo.

Hasta ahora el Gobierno de Ortega no ha respondido a ese planteamiento del sector privado nicaragüense. Moreno, no obstante, evitó referirse directamente a lo que ocurre en Nicaragua, pero dejó expuesto su mensaje sobre la necesidad de promover un diálogo social.

En Nicaragua hasta ahora el régimen de Ortega no ha anunciado ninguna medida para proteger los empleos y ayudar a las empresas a sobrevivir al «tsunami» económico negativo que ha significado la pandemia tanto a nivel nacional como internacional.

En la reunión que se llevó a cabo este martes, Moreno expresó que la región se encuentra débil, y aunque en algunos países ya se están implementando medidas, hace falta adoptar políticas y alternativas para atender la emergencia.

“Nuestra región ya venía un poquito debilitada económicamente y con esta afectación la contracción puede ser mucho más profunda. De hecho el informe reciente de la Cepal estima que habrá una contracción del PIB de 1.8 por ciento, esto puede representar que el desempleo llegue a subir 10 puntos, y que la pobreza se vaya incrementar», dijo la funcionaria regional.

Y añadió: «En la región de América Latina y el Caribe, de los 620 millones de habitantes, el número de pobres subiría de 185 millones a 220 millones y la pobreza extrema podría subir de 67 a 90 millones”.

Medidas que propone la OIT

Entre las medidas que propone la OIT para atender esta crisis que ha generado que el desempleo aumente está estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y establecer un diálogo social entre trabajadores, empleadores y gobierno.

“Para encontrar soluciones, realmente las medidas que se puedan tomar son medidas que los tres actores tienen las oportunidad de hablar y dialogar en conjunto; quizás soluciones más fácil, como llegar acuerdos de reducción de jornadas, de reducción de salarios, alguna iniciativa innovadora, que les permita de una manera dialogada, buscar soluciones que sean las menos dolorosas”, expresó Moreno.

De hecho a finales de marzo, el sector privado de Nicaragua dijo que estaba abierto a la posibilidad de que se establezca con el Gobierno un canal de conversaciones para exclusivamente afrontar la pandemia, en cuya mesa de diálogo también estén presentes diversos actores como la Iglesia Católica y las organizaciones médicas. La idea es replicar los mismos esfuerzos que de manera conjunta los gobiernos de la región están haciendo con todos los sectores para proteger la salud de la población.