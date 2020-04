YoMeCorono, el movimiento que busca recaudar fondos para combatir el Covid-19

Los famosos de todo el mundo se están uniendo al movimiento #YoMeCorono, que tiene como fin recaudar fondos para frenar la pandemia mundial de Covid-19.

La iniciativa #YoMeCorono es impulsada por la Fundación Lucha contra el Sida, el Hospital Germans Trias i Pujol y la Fundación Irsicaixa para un ensayo clínico para el tratamiento precoz y prevención del coronavirus.

El estudio, encabezado por el doctor Bonaventura Clotet y el doctor Oriol Mitjà, ya ha recibido el apoyo de Marc Clotet, Álvaro Morte, Sharon Stone, Miguel Ángel Silvestre, Estefania Ahumada, David Bisbal, Raphael, entre otros.

Álvaro Morte, conocido como «El profesor» en la serie «La Casa de Papel», dijo que «si de verdad te sientes parte de la resistencia, demuéstralo resistiendo en casa». «Únete Es muy importante conseguir fondos para que nuestros equipos de investigación encuentren una cura… En tiempos de crisis es cuando más hay que invertir en investigación. ¡Muchas gracias a todos!”, escribió Morte en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la actriz Sharon Stone escribió en un tuit: “Gracias Dr. Bonaventura Clotet por tu trabajo buscando una vacuna al coronavirus. #YoMeCorono”.

Thank you Dr. Bonaventura Clotet for your work researching a #Coronavirus vaccine. #YoMeCorono Donate to the effort here: https://t.co/wfff8ObTNN

